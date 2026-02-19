    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContemporary Amperex Technology Limited (H) AktievorwärtsNachrichten zu Contemporary Amperex Technology Limited (H)

    Chinas Batterierevolution

    433 Aufrufe 433 0 Kommentare 0 Kommentare

    CATL und BYD setzen neue Maßstäbe und lassen deutsche Autobauer weit hinter sich

    Chinas Elektrofahrzeuge holen nun in Bezug auf Kosten, Reichweite und Ladezeiten mit traditionellen Fahrzeugen auf. Warum dies den Markt für immer verändern könnte und wie chinesische Unternehmen davon profitieren.

    Für Sie zusammengefasst
    Chinas Batterierevolution - CATL und BYD setzen neue Maßstäbe und lassen deutsche Autobauer weit hinter sich
    Foto: Unsplash

    In ihrer neuesten Analyse untersucht die UBS Bank Batteriezellen von CATL, Tesla und General Motors (GM)/LG Energy Solution (Ultium), um die rasanten Entwicklungen in der Elektrofahrzeugindustrie besser zu verstehen. Ultium Cells LLC ist ein Joint Venture zwischen GM und LG Energy Solution, um NCMA-Pouch-Batteriezellen für GM-Elektrofahrzeuge in den USA zu produzieren.

    Ergebnisse deuten auf entscheidenden Wendepunkt hin

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Short
    113,11€
    Basispreis
    1,12
    Ask
    × 9,22
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    90,12€
    Basispreis
    1,25
    Ask
    × 8,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Elektrofahrzeuge erreichen nun die "dreifache Parität". Sie seien gleichwertig zu herkömmlichen Autos in Bezug auf Kosten, Reichweite und Ladezeiten. Besonders die Shenxing-Zelle von CATL, die Gesamtkosten von 55 US-Dollar pro Kilowattstunde erreicht und damit fast 50 Prozent günstiger ist als die Zellen im Volkswagen ID.3, heben die Analysten hervor.

    Die fortlaufende Senkung der Batteriekosten um etwa 10 Prozent pro Jahr wird zu weiteren Durchbrüchen führen, nicht nur bei Autos, sondern auch bei Lastkraftwagen und stationären Energiespeichern. Die in China produzierten LFP-Zellen von CATL und BYD bieten eine Kostenersparnis von etwa 35 Prozent im Vergleich zu internationalen Wettbewerbern, was rund 2.000 US-Dollar pro Fahrzeug ausmacht.

    Laut der UBS wird dieser Vorteil aufgrund Chinas Größe, seiner führenden Rolle in Forschung und Entwicklung sowie seiner robusten Lieferkette bestehen bleiben. Trotz wachsender Handelsbarrieren und Protektionismus erwartet die Schweizer Großbank, dass chinesische OEMs (Original Equipment Manufacturer) ihren Marktanteil von 25 Prozent im Jahr 2025 auf 35 Prozent im Jahr 2030 erhöhen werden, wobei der Hauptteil des Wachstums außerhalb Chinas erzielt wird.

    Die geplanten Auslandsfabriken zur Umgehung von Handelsbarrieren könnten jedoch die Kosten für Zellen um 20 bis 25 Prozent erhöhen und die Erreichung der Kostenparität in Europa um drei bis vier Jahre verzögern. Chinesische Autohersteller, so die UBS-Analyse, werden voraussichtlich als strukturelle Gewinner hervorgehen, während Nicht-Chinesen in den Volumensegmenten mit Marktanteilsverlusten und steigenden Kosten konfrontiert sind. Aufgrund der unterschiedlichen Entwicklungswege von Elektrofahrzeugen und der Wettbewerbslandschaften bevorzugt UBS derzeit Investitionen in den USA gegenüber Europa.

    Im Bereich der Humanoiden, wo die Preissensibilität bei Batterien gering ist, liegt der Fokus auf Leistung und Energiedichte. CATL als weltweit führender Zellhersteller werde von dem wachsenden globalen Marktanteil chinesischer OEMs profitieren und sei bestens positioniert, um von weiteren Nachfrageentwicklungen in anderen Branchen zu profitieren.

    Im OEM-Bereich sieht die UBS BYD als das am besten positionierte Unternehmen, um seinen globalen Marktanteil profitabel auszubauen. Dagegen sieht die Bank Renault im europäischen Massensegment als besonders gefährdet.

    Weitere bevorzugte Aktien in diesem Kontext sind Sinotruk im Lkw-Bereich, Grenergy und NextEra Energy im Versorgungsbereich.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Chinas Batterierevolution CATL und BYD setzen neue Maßstäbe und lassen deutsche Autobauer weit hinter sich Chinas Elektrofahrzeuge holen nun in Bezug auf Kosten, Reichweite und Ladezeiten mit traditionellen Fahrzeugen auf. Warum dies den Markt für immer verändern könnte und wie chinesische Unternehmen davon profitieren.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     