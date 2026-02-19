CATL und BYD setzen neue Maßstäbe und lassen deutsche Autobauer weit hinter sich

In ihrer neuesten Analyse untersucht die UBS Bank Batteriezellen von CATL, Tesla und General Motors (GM)/LG Energy Solution (Ultium), um die rasanten Entwicklungen in der Elektrofahrzeugindustrie besser zu verstehen. Ultium Cells LLC ist ein Joint Venture zwischen GM und LG Energy Solution, um NCMA-Pouch-Batteriezellen für GM-Elektrofahrzeuge in den USA zu produzieren.

Elektrofahrzeuge erreichen nun die "dreifache Parität". Sie seien gleichwertig zu herkömmlichen Autos in Bezug auf Kosten, Reichweite und Ladezeiten. Besonders die Shenxing-Zelle von CATL, die Gesamtkosten von 55 US-Dollar pro Kilowattstunde erreicht und damit fast 50 Prozent günstiger ist als die Zellen im Volkswagen ID.3, heben die Analysten hervor.

Die fortlaufende Senkung der Batteriekosten um etwa 10 Prozent pro Jahr wird zu weiteren Durchbrüchen führen, nicht nur bei Autos, sondern auch bei Lastkraftwagen und stationären Energiespeichern. Die in China produzierten LFP-Zellen von CATL und BYD bieten eine Kostenersparnis von etwa 35 Prozent im Vergleich zu internationalen Wettbewerbern, was rund 2.000 US-Dollar pro Fahrzeug ausmacht.

Laut der UBS wird dieser Vorteil aufgrund Chinas Größe, seiner führenden Rolle in Forschung und Entwicklung sowie seiner robusten Lieferkette bestehen bleiben. Trotz wachsender Handelsbarrieren und Protektionismus erwartet die Schweizer Großbank, dass chinesische OEMs (Original Equipment Manufacturer) ihren Marktanteil von 25 Prozent im Jahr 2025 auf 35 Prozent im Jahr 2030 erhöhen werden, wobei der Hauptteil des Wachstums außerhalb Chinas erzielt wird.

Die geplanten Auslandsfabriken zur Umgehung von Handelsbarrieren könnten jedoch die Kosten für Zellen um 20 bis 25 Prozent erhöhen und die Erreichung der Kostenparität in Europa um drei bis vier Jahre verzögern. Chinesische Autohersteller, so die UBS-Analyse, werden voraussichtlich als strukturelle Gewinner hervorgehen, während Nicht-Chinesen in den Volumensegmenten mit Marktanteilsverlusten und steigenden Kosten konfrontiert sind. Aufgrund der unterschiedlichen Entwicklungswege von Elektrofahrzeugen und der Wettbewerbslandschaften bevorzugt UBS derzeit Investitionen in den USA gegenüber Europa.

Im Bereich der Humanoiden, wo die Preissensibilität bei Batterien gering ist, liegt der Fokus auf Leistung und Energiedichte. CATL als weltweit führender Zellhersteller werde von dem wachsenden globalen Marktanteil chinesischer OEMs profitieren und sei bestens positioniert, um von weiteren Nachfrageentwicklungen in anderen Branchen zu profitieren.

Im OEM-Bereich sieht die UBS BYD als das am besten positionierte Unternehmen, um seinen globalen Marktanteil profitabel auszubauen. Dagegen sieht die Bank Renault im europäischen Massensegment als besonders gefährdet.

Weitere bevorzugte Aktien in diesem Kontext sind Sinotruk im Lkw-Bereich, Grenergy und NextEra Energy im Versorgungsbereich.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



