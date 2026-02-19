    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Netanjahu

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kein Gaza-Wiederaufbau ohne Hamas-Entwaffnung

    Für Sie zusammengefasst
    • Wiederaufbau Gaza erst nach Entwaffnung, USA .
    • Gaza entmilitarisieren; Hamas wird entwaffnet...
    • Pufferzonen mehrere km; Armee bleibt dauerhaft
    Netanjahu - Kein Gaza-Wiederaufbau ohne Hamas-Entwaffnung
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Der Wiederaufbau des zerstörten Gazastreifens kann nach Worten des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu erst nach einer Entwaffnung der islamistischen Terrororganisation Hamas beginnen. Dies habe man mit den USA vereinbart. Der Gazastreifen müsse entmilitarisiert werden, forderte Netanjahu bei einer Ansprache vor israelischen Soldaten und Soldatinnen.

    "Die Hamas wird sehr bald vor einem Dilemma stehen", sagte Netanjahu. "Die Waffen auf die leichte Weise niederlegen oder auf dem harten Weg." Die Entwaffnung werde auf jeden Fall geschehen "und der Gazastreifen wird Israel nicht mehr bedrohen".

    Netanjahu sprach außerdem von Pufferzonen entlang der Grenzen Israels als Notwendigkeit für die Sicherheit des Landes. Diese müssten mehrere Kilometer breit sein. Die israelische Armee werde in Pufferzonen an den Grenzen zum Libanon und zu Syrien bleiben, betonte er. Auch der israelische Verteidigungsminister Israel Katz sagte, Israels Armee werde "für immer" in einer "Sicherheitszone" am Rande des Gazastreifens bleiben./le/DP/men





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Netanjahu Kein Gaza-Wiederaufbau ohne Hamas-Entwaffnung Der Wiederaufbau des zerstörten Gazastreifens kann nach Worten des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu erst nach einer Entwaffnung der islamistischen Terrororganisation Hamas beginnen. Dies habe man mit den USA vereinbart. Der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     