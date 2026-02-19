Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 19.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.02.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
freenet
Tagesperformance: -5,02 %
Tagesperformance: -5,02 %
Platz 1
Performance 1M: +7,99 %
Performance 1M: +7,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu freenet
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber freenet eingestellt.
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +2,08 %
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 2
Performance 1M: -4,60 %
Performance 1M: -4,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: Gemischt bis überwiegend kritisch. Langfristige Anleger bleiben teilweise investiert, aber viele Beiträge bemängeln hohe Lagerbestände, schwache Nachfrage und eine enttäuschende 2026‑Prognose (geringeres EBITDA/EBIT). Kritik an weiter hohen Investitionen (~200 Mio.), negativem Nettocashflow und möglicher Kapitalerhöhung; Analystenkommentar (Jefferies Buy, KZ 66) und starke Kursreaktion werden diskutiert. Kurzfristige Volatilität und Downside‑Risiken werden genannt. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wurde nicht angegeben, daher nicht berücksichtigt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.
1&1
Tagesperformance: -2,07 %
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 3
Performance 1M: -7,69 %
Performance 1M: -7,69 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -2,02 %
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 4
Performance 1M: -1,93 %
Performance 1M: -1,93 %
Ottobock
Tagesperformance: +2,01 %
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 5
Performance 1M: -14,84 %
Performance 1M: -14,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Ottobock
Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: Gemischt bis überwiegend kritisch. Langfristige Anleger bleiben teilweise investiert, aber viele Beiträge bemängeln hohe Lagerbestände, schwache Nachfrage und eine enttäuschende 2026‑Prognose (geringeres EBITDA/EBIT). Kritik an weiter hohen Investitionen (~200 Mio.), negativem Nettocashflow und möglicher Kapitalerhöhung; Analystenkommentar (Jefferies Buy, KZ 66) und starke Kursreaktion werden diskutiert. Kurzfristige Volatilität und Downside‑Risiken werden genannt. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wurde nicht angegeben, daher nicht berücksichtigt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Ottobock eingestellt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
