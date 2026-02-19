Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 19.02.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.02.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Airbus
Tagesperformance: -6,54 %
Tagesperformance: -6,54 %
Platz 1
Performance 1M: -14,15 %
Performance 1M: -14,15 %
Enel
Tagesperformance: -3,89 %
Tagesperformance: -3,89 %
Platz 2
Performance 1M: -3,53 %
Performance 1M: -3,53 %
UniCredit
Tagesperformance: -2,98 %
Tagesperformance: -2,98 %
Platz 3
Performance 1M: +2,00 %
Performance 1M: +2,00 %
Iberdrola
Tagesperformance: -2,75 %
Tagesperformance: -2,75 %
Platz 4
Performance 1M: +6,43 %
Performance 1M: +6,43 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: +2,23 %
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 5
Performance 1M: -27,89 %
Performance 1M: -27,89 %
DANONE
Tagesperformance: +2,05 %
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 6
Performance 1M: -3,35 %
Performance 1M: -3,35 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte