Borussia Dortmund holt brasilianisches Toptalent Kaua Prates

Brutto-Transferentgelte





nochmal echec: der letzte Topspieler Transfer war Bellingham im Sommer 2023. Das habe ich so geschrieben und wiederhole ich jetzt für Dich.

2024 und 2025 wurde kein Topspieler verkauft. Füllkrug war nur ein Beispiel unter vielen. Hätte auch schreiben können, Ersatzspieler Gittens wurde zu einem Mondpreis verkauft, ist aber kein Topspieler, usw





Wenn im Sommer 2026 kein Topspieler verkauft werden sollte, wäre das die längste Periode, wo kein Topspieler verkauft wurde, nämlich vier Jahre: 2023 Topspieler verkauft und dann erst wieder 2027 (falls überhaupt)





Du hattest geschrieben, daß es beim BVB kein Problem mit der Vermutung One Hit Wonder geben würde, weil BVB eh immer CL spielen würde. Das ist faktisch passiert:





2010 - 2018 war es sowieso immer und immer wieder ein sehr gravierendes und prägendes Problem, ständig wurde es angezweifelt. am Schluss dieer langen Periode wurde Hummels, Gündogan, Miki, Dembele verkauft, 2018 war extrem grottig, eines der schlechtesten Jahre überhaupt. Nur mit viel Glück wurde CL geschafft. Und Nach-Corona passierte dann dies:





2022/23 sollte Modeste als Nachfolger von Haaland fungieren. Aktie wurde meldepflichtig leerverkauft, Gebühren bis zu 12%, massive Zweifel an erneuter CL Quali, BVB überwinterte auf Platz 6.

2023/24 hatte BVB mit Platz 5 die schlechteste Platzierung seit 9 Jahren, Platz 5 reicht normalerweise nicht für CL Quali

2024/25 wurde auf dem letzten Drücker noch Platz 4 erreicht, Risiko die CL zu verpassen lag zwischenzeitlich bei 95% meldepflichtige Leerverkäufe. Gebühren bis zu 19%





In JEDEM Nach-Coronajahr gab es monatelang immer und immer wieder sehr massive Zweifel, daß die erneute CL Quali geschafft werden könnte. Es war das zentrale Problem für den Aktienkurs. Dieses Jahr wäre das erste Nach-Coronajahr überhaupt, wo die erneute CL Quali durchgehend sehr wahrscheinlich erscheint. Und wenn im Sommer 2026 kein Topspieler verkauft werden sollte, wäre das in diesem Zusammenhang definitiv eher gut.