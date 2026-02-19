Borussia Dortmund holt brasilianisches Toptalent Kaua Prates
- Kaua Prates (17) wechselt zu Borussia Dortmund
- Vertrag bis 2031, Ablöse rund zwölf Millionen.
- Bis Sommer bei Cruzeiro; sehrflexibel defensiv
DORTMUND (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat zur kommenden Saison den 17 Jahre alten brasilianischen Linksverteidiger Kaua Prates verpflichtet. Der Vertrag hat Gültigkeit bis 2031. Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme bei etwa zwölf Millionen Euro liegen.
Bis zum Sommer wird Kaua Prates noch bei Cruzeiro Belo Horizonte weiterspielen. 2019 war er in die Jugendabteilung des brasilianischen Erstligisten gewechselt und im Mai 2025 als 16-Jähriger erstmals in der Profimannschaft zum Einsatz gekommen.
"Kaua ist einer der talentiertesten Spieler in Südamerika", sagte Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken laut einer Vereinsmitteilung. Sportdirektor Sebastian Kehl ergänzte: "Vom Profil her ist er sehr flexibel und kann in der Defensive in verschiedenen Systemen mehrere Positionen bekleiden."/hat/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 3,33 auf Tradegate (19. Februar 2026, 16:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +1,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,65 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 364,86 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +50,38 %/+50,38 % bedeutet.
