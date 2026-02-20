USA verlieren den Kampf gegen ihren eigenen Schuldenberg

Das Primärdefizit der Vereinigten Staaten – also die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben ohne Zinszahlungen – soll in den nächsten Jahrzehnten relativ stabil bleiben, zeigen die aktuellen Daten der US-Haushaltsbehörde CBO (Congressional Budget Office). Es wird erwartet, dass es sich konstant im Bereich von etwa 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) bewegt. Das bedeutet im Umkehrschluss: Das Weiße Haus plant keineswegs einen "Kollaps" der Haushaltsdisziplin oder uferlose neue Ausgabenorgien, was einige vielleicht etwas überrascht.

In der Debatte um die enormen US-Staatsschulden wird oft über teure neue Ausgabenprogramme gestritten. Doch die eigentliche Gefahr für die fiskalische Stabilität der USA liegt längst nicht mehr bei neuen Projekten, sondern in der Vergangenheit. Wegen exzessiver früherer Ausgaben stecken die USA heute in einer Zinsfalle, aus der es kaum noch ein Entkommen gibt.

Die wahre Bedrohung zeigt sich erst, wenn der gigantische Berg an ausstehenden Schulden mit einbezogen wird. Da die Verschuldung in den letzten Jahren rasant gestiegen ist und weiter zunimmt, weitet sich das Gesamtdefizit unaufhaltsam aus. Von derzeit rund 6 Prozent des BIP wird es laut Schätzungen bis zur Mitte der 2050er Jahre in den zweistelligen Bereich klettern, erklärt Brett Ryan, leitender US-Volkswirt der Deutschen Bank.

Besonders auffällig ist die wachsende Kluft zwischen dem Primärdefizit (Ausgaben minus Einnahmen, aber ohne Zinsen) und dem Gesamtdefizit (einschließlich Zinsen):

- Mitte der 2010er Jahre betrug dieser Unterschied (also der reine Zinsanteil) lediglich etwa 1,2 Prozentpunkte.

- Heute liegt er bereits bei rund 3,2 Prozentpunkten.

- In den kommenden Jahren und Jahrzehnten wird diese Lücke "extrem groß" werden, erwarten Ökonomen.

Historisch gab es zwar bereits in den 80er und 90er Jahren große Lücken, doch die Gründe waren grundverschieden. Damals waren die Schuldenstände weitaus niedriger; die Belastung entstand dadurch, dass die Leitzinsen und damit auch die Schuldenzinsen der USA, sehr hoch waren. Heute ist es umgekehrt: Die Zinsen sind moderat, aber der Schuldenberg ist so massiv, dass selbst normale Zinsniveaus die Tragfähigkeit des Haushalts gefährden. Deswegen fordert die US-Regierung auch vehement niedrigere Zinsen von der Notenbank. Zur Einordnung: Die Höhe der Zinsen auf Staatsanleihen hängt von den Leitzinsen ab, was wiederum bestimmt, wie viel Zinsen die USA für ihre ausstehenden Schulden zahlen müssen.

Während zwischen der Finanzkrise 2008 und dem Jahr 2022 die Zinsen meist unter dem Wirtschaftswachstum lagen, geht man nun davon aus, dass Zinsen und Wachstum künftig etwa gleichauf liegen werden. Das nimmt dem Staat den Spielraum, "aus den Schulden herauszuwachsen".

Die USA sind mit einer enormen Schuldenlast konfrontiert, die zunehmend zu einem unlösbaren Problem wird. Auch wenn die neuen Ausgaben (Primärdefizit) stabil bleiben, führt die hohe Zinslast zu einem stetig wachsenden Schuldenberg. Künftige US-Regierungen werden kaum noch Spielraum für Konjunkturprogramme oder Hilfsmaßnahmen in Krisenzeiten haben, sondern werden zunehmend durch die Notwendigkeit eingeschränkt, die Schulden zu verwalten. Wenn keine Maßnahmen ergriffen werden, um die Schulden in den Griff zu bekommen, könnten die USA in eine finanzielle Sackgasse geraten, aus dem es keinen Ausweg mehr gibt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion