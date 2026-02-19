Insmed Aktie weiter aufwärts - +4,30 % - 19.02.2026

Die Insmed Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +4,30 % auf 133,50€ zulegen. Das sind +5,50 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,19 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Insmed Aktie. Nach einem Plus von +1,19 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 133,50€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Insmed ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der seltenen Krankheiten, bekannt für Arikayce zur Behandlung von NTM-Lungenerkrankungen. Mit starker Marktstellung in den USA und Europa konkurriert es mit Firmen wie Vertex und Gilead. Der Fokus auf inhalative Therapien und seltene Krankheiten bietet Insmed eine einzigartige Marktposition.

Der heutige Anstieg bei Insmed konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -26,72 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Insmed Aktie damit um +6,80 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,93 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Insmed einen Rückgang von -13,56 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,17 % geändert.

Insmed Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,80 % 1 Monat -6,93 % 3 Monate -26,72 % 1 Jahr +63,99 %

Informationen zur Insmed Aktie

Es gibt 213 Mio. Insmed Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,73 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Gilead Sciences und Co.

Gilead Sciences, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,46 %.

Insmed Aktie jetzt kaufen?

Ob die Insmed Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Insmed Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.