INDIEN IST FÜHREND BEI DER SENSIBILISIERUNG (63%) UND DER WAHRGENOMMENEN VERPFLICHTUNG ZUR UMSETZUNG VON DEKARBONISIERUNGSSTRATEGIEN (71%)

Die beiden neu in die Erhebung aufgenommenen Länder, Katar und Argentinien, zeigen ein anderes Bewusstsein: Katar ist führend (67 %), während Argentinien noch Spielraum hat, um die öffentliche Wahrnehmung der Rolle der Energiewende zu verbessern

Die Studie hat inzwischen mehr als 2.300 Interviews aus 14 Ländern auf 4 Kontinenten erreicht, in denen das Bewusstsein für die Energiewende und der Qualifikationsbedarf für die Klimaziele verglichen wurden: Katar, KSA, VAE, Indien, China, Aserbaidschan, Kasachstan, Türkei, USA, Chile, Argentinien, Italien, UK, Algerien

MAILAND, 19. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Um die Energiewende voranzutreiben, sind sowohl Soft- als auch Hard Skills erforderlich, um gut ausgebildete Fachkräfte zu entwickeln. Technisches Fachwissen über erneuerbare Energien und nachhaltige Technologien ist für die Förderung von Innovation und Umsetzung von entscheidender Bedeutung, während Soft Skills wie Problemlösung, Anpassungsfähigkeit und kritisches Denken für die Bewältigung der dynamischen Herausforderungen des Energiewandels unerlässlich sind. Dies geht aus der Studie Fondazione MAIRE - ETS, der Stiftung des italienischen Technologie- und Ingenieurkonzerns MAIRE, hervor, die in Zusammenarbeit mit IPSOS, einem renommierten internationalen Marktforschungsunternehmen, durchgeführt wurde.

Die Studie, „Klimaziele: die Herausforderung der Klimaziele durch die Schaffung von Fähigkeiten und Kompetenzen weltweit zu meistern. Nachtrag 2: focus Qatar - Argentina", gesponsert von MAIRE, fügt zwei weitere Länder, Katar und Argentinien, hinzu und erhöht damit die Zahl der Interviews auf über 2.300, die seit 2023 in 14 Ländern auf 4 Kontinenten ausgewählt wurden, zusätzlich zu den Meinungsführern. Die Klimaziele umfassen eine vielfältige Gruppe von Ländern: Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate für den Nahen Osten; Indien, China, Aserbaidschan, Kasachstan und die Türkei für Asien; USA, Chile und Argentinien für den Amerika; Italien und das Vereinigte Königreich für Europa; und Algerien in Afrika.

Indien ist führend im Bereich der Energiewende, 63 % der Befragten gaben an, dass sie sehr gut informiert sind. Kasachstan rangiert an letzter Stelle, wo nur 29 % mit dem Konzept sehr vertraut sind, dicht gefolgt von Argentinien mit 36 %. Die Energiewende ist eine Priorität für 70 % der Personen in Indien und Türkei, gefolgt von 67 % der Katar, während Argentinien mit nur 34 % die geringste Priorität aufweist.