    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVR Resources AktievorwärtsNachrichten zu VR Resources
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    VR reicht Antrag auf Bohrgenehmigung für sein neues Molybdän-Wolfram-Kupfer-Silber-Porphyr-Projekt New Boston in Nevada ein

    VR reicht Antrag auf Bohrgenehmigung für sein neues Molybdän-Wolfram-Kupfer-Silber-Porphyr-Projekt New Boston in Nevada ein
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    VANCOUVER, British Columbia, 19. Februar 2026 / IRW-Press / VR Resources Limited („VR“ oder das „Unternehmen“, TSXV: VRR) freut sich bekannt zu geben, dass es beim Nevada Bureau of Land Management („BLM“) einen Antrag auf eine NOI-Bohrgenehmigung (Notice of Intent) für sein Molybdän-Wolfram-Kupfer-Silber-Porphyr-Projekt New Boston in Nevada eingereicht hat.

     

    Das Unternehmen beantragte im Jahr 2024 beim BLM eine ähnliche NOI-Genehmigung für seine Bohrungen beim Ziel East Zone bei New Boston und erhielt diese innerhalb von 15 Werktagen. Es rechnet mit einem ähnlichen Bearbeitungszeitraum für den aktuellen Antrag für das Ziel Jeep Mine, das sich auf der Westseite des gesamten Porphyrsystems bei New Boston befindet und sich über eine Streichlänge von 3 bis 4 km in Ost-West-Richtung an der Oberfläche erstreckt.

     

    Dr. Michael Gunning, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagte: „Wir freuen uns, dass unsere Exploration bei New Boston wieder in Gang kommt.

     

    VR hat im Jahr 2023 eine hochmoderne geophysikalische 3D-Array-DCIP-Untersuchung im zentralen Teil des Porphyrsystems bei New Boston durchgeführt. Die bei dieser Untersuchung identifizierten Leitfähigkeitsanomalien bei East Zone wurden im darauffolgenden Jahr, 2024, mittels Bohrungen überprüft und zeigten eine Kupfer- und Silbermineralisierung in beständigen und intensiven Stockwerk-Erzgängen in über 1.500 Fuß Bohrkern in Bohrloch 002.

     

    Vor der Einreichung des Antrags auf eine Bohrgenehmigung für das Ziel Jeep Mine im westlichen Teil des Systems wurden die Inversionsmodelle für die DCIP-Untersuchung im Rahmen der Best-Practice-Prüfung mit dem Team von Dias Geophysical, einem führenden Anbieter von geophysikalischen Dienstleistungen, während der vor drei Wochen in Vancouver abgehaltenen AME Mineral Exploration Conference überprüft. Die räumlich übereinstimmenden und steil abfallenden Leitfähigkeits- und IP-Aufladbarkeitsanomalien bei Jeep Mine sind aufgrund der Überprüfung besser verständlich und werden im Rahmen der geplanten bevorstehenden Bohrungen als potenzielles Erzgang- und Sulfidzentrum des gesamten Porphyrsystems bei New Boston erprobt werden.

    Seite 1 von 5 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    VR reicht Antrag auf Bohrgenehmigung für sein neues Molybdän-Wolfram-Kupfer-Silber-Porphyr-Projekt New Boston in Nevada ein VANCOUVER, British Columbia, 19. Februar 2026 / IRW-Press / VR Resources Limited („VR“ oder das „Unternehmen“, TSXV: VRR) freut sich bekannt zu geben, dass es beim Nevada Bureau of Land Management („BLM“) einen Antrag auf eine NOI-Bohrgenehmigung …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     