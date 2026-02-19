VR reicht Antrag auf Bohrgenehmigung für sein neues Molybdän-Wolfram-Kupfer-Silber-Porphyr-Projekt New Boston in Nevada ein

VANCOUVER, British Columbia, 19. Februar 2026 / IRW-Press / VR Resources Limited („VR“ oder das „Unternehmen“, TSXV: VRR) freut sich bekannt zu geben, dass es beim Nevada Bureau of Land Management („BLM“) einen Antrag auf eine NOI-Bohrgenehmigung (Notice of Intent) für sein Molybdän-Wolfram-Kupfer-Silber-Porphyr-Projekt New Boston in Nevada eingereicht hat.

Das Unternehmen beantragte im Jahr 2024 beim BLM eine ähnliche NOI-Genehmigung für seine Bohrungen beim Ziel East Zone bei New Boston und erhielt diese innerhalb von 15 Werktagen. Es rechnet mit einem ähnlichen Bearbeitungszeitraum für den aktuellen Antrag für das Ziel Jeep Mine, das sich auf der Westseite des gesamten Porphyrsystems bei New Boston befindet und sich über eine Streichlänge von 3 bis 4 km in Ost-West-Richtung an der Oberfläche erstreckt.

Dr. Michael Gunning, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagte: „Wir freuen uns, dass unsere Exploration bei New Boston wieder in Gang kommt.

VR hat im Jahr 2023 eine hochmoderne geophysikalische 3D-Array-DCIP-Untersuchung im zentralen Teil des Porphyrsystems bei New Boston durchgeführt. Die bei dieser Untersuchung identifizierten Leitfähigkeitsanomalien bei East Zone wurden im darauffolgenden Jahr, 2024, mittels Bohrungen überprüft und zeigten eine Kupfer- und Silbermineralisierung in beständigen und intensiven Stockwerk-Erzgängen in über 1.500 Fuß Bohrkern in Bohrloch 002.

Vor der Einreichung des Antrags auf eine Bohrgenehmigung für das Ziel Jeep Mine im westlichen Teil des Systems wurden die Inversionsmodelle für die DCIP-Untersuchung im Rahmen der Best-Practice-Prüfung mit dem Team von Dias Geophysical, einem führenden Anbieter von geophysikalischen Dienstleistungen, während der vor drei Wochen in Vancouver abgehaltenen AME Mineral Exploration Conference überprüft. Die räumlich übereinstimmenden und steil abfallenden Leitfähigkeits- und IP-Aufladbarkeitsanomalien bei Jeep Mine sind aufgrund der Überprüfung besser verständlich und werden im Rahmen der geplanten bevorstehenden Bohrungen als potenzielles Erzgang- und Sulfidzentrum des gesamten Porphyrsystems bei New Boston erprobt werden.