    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHochtief AktievorwärtsNachrichten zu Hochtief

    ROUNDUP

    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hochtief will nach Gewinnsprung weiter zulegen - Aktie verliert

    Für Sie zusammengefasst
    • Gut gefüllte Auftragsbücher steigern 2025 plus
    • Gut positioniert für KI, Rechenzentren und SMR
    • Umsatz + Gewinn rauf; Dividende 6,60€ Ausblick
    ROUNDUP - Hochtief will nach Gewinnsprung weiter zulegen - Aktie verliert
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ESSEN (dpa-AFX) - Gut gefüllte Auftragsbücher haben dem Baukonzern Hochtief weiter Auftrieb gegeben. Umsatz und Ergebnisse legten im Gesamtjahr 2025 zu. "Wir profitieren von unserer langjährigen, lokalen Präsenz in unseren Kerninfrastrukturmärkten in Nordamerika, Australien und Europa", sagte Unternehmenschef Juan Santamaría Cases, der auch Chef der Hochtief-Mutter ACS ist, am Donnerstag bei Vorlage der Jahreszahlen. Im laufenden Jahr will der Konzern beim Gewinn noch eine Schippe drauflegen.

    Nach der Bekanntgabe der Zahlen legten die Aktien des Baukonzerns eine Achterbahnfahrt hin. Zuletzt notierten die Papiere 1,7 Prozent im Minus bei 398 Euro und gehörten damit zu den schwächsten Werten im MDax . Direkt nach den Zahlen hatten sie kurzzeitig die Minuszone verlassen und waren auf ein Rekordhoch bei 409,40 Euro gestiegen. Die Anteilscheine verbuchten seit vergangenen Sommer einen Höchststand nach dem anderen. Die Kursbilanz für das laufende Jahr ist mit plus 18 Prozent deutlich positiv.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    29.385,12€
    Basispreis
    2,34
    Ask
    × 14,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    33.725,44€
    Basispreis
    2,57
    Ask
    × 14,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Unternehmenschef Juan Santamaría Cases sieht sein Unternehmen vor allem in Wachstumsbereichen wie Künstlicher Intelligenz, Digitalisierung und im Tech-Sektor gut positioniert. In diesen Bereichen steige die Nachfrage nach moderner Infrastruktur immer stärker. Tech-Konzerne stecken wegen wachsender Datenmengen und des KI-Trends viel Geld in den Ausbau von Rechenleistung. Im vergangenen Jahr habe der Auftragseingang in diesem Bereich bei 16,8 Milliarden Euro gelegen, sagte der Hochtief-Chef bei einer Online-Pressekonferenz. Dies entspreche 21 Prozent des Auftragsbestands.

    Zudem will die ehemalige Tochter des Energiekonzerns RWE kleine Atomreaktoren (SMR) errichten und strebt eine Führungsrolle im Kernenergiesektor an. So wird Hochtief künftig für den britischen Energietechnik-Konzern Rolls-Royce an kleinen Atomreaktoren in Großbritannien und der Europäischen Union (EU) mitbauen. Aber es gäbe auch Pläne, außerhalb von Europa solche Reaktoren zu bauen, sagte Santamaría Cases. Die ACS-Tochter ist zudem im Rüstungsbereich tätig und erhielt jüngst einen Auftrag aus einem Milliardenprojekt der Bundeswehr.

    Im vergangenen Jahr zog Hochtief auch in Deutschland eine Reihe großer Projekte an Land. Der Konzernchef erwartet nicht zuletzt aufgrund der staatlichen Investitionsprogramme ein anhaltendes Umsatz- und Gewinnwachstum hierzulande. Der Auftragsbestand habe sich in den vergangenen drei Jahren auf 5,2 Milliarden Euro nahezu verdoppelt, sagte er. In den kommenden zwei bis drei Jahren dürfte sich dieser nochmals verdoppeln.

    Aufgrund der guten Auftragslage stellte Hochtief allein im Jahr 2025 rund 4.500 Ingenieure und technische Fachleute ein. Das Unternehmen schaffe vor allem in Deutschland neue Arbeitsplätze, betonte der Unternehmenschef. Hochtief beschäftigte Ende 2025 rund 61.500 Mitarbeiter. In Zukunft sollen es noch mehr werden.

    2025 legte das um Sondereffekte bereinigte Nettoergebnis im Jahresvergleich um 26,3 Prozent auf 789,3 Millionen Euro zu. Analysten hatten im Schnitt mit weniger gerechnet. Die Dividende soll auf 6,60 Euro steigen, nach 5,23 Euro je Aktie im Vorjahr. Davon profitiert auch der spanische Infrastrukturkonzern ACS, dem gut drei Viertel der Anteile gehören. Im laufenden Jahr rechnet Hochtief mit einem bereinigten Nettogewinn zwischen 0,95 und 1,025 Milliarden Euro. Analysten gingen bislang vom unteren Ende der Spanne aus.

    Der Umsatz kletterte 2025 um fast 15 Prozent auf gut 38,2 Milliarden Euro nach oben. Bereinigt um Währungseffekte habe das Plus 35 Prozent betragen, sagte der Hochtief-Chef. Dazu trugen vor allem gute Geschäfte der Auslandstöchter bei. Der Auftragseingang stieg um mehr als ein Viertel auf knapp 52,6 Milliarden Euro./mne/edh/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie

    Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 394,2 auf Tradegate (19. Februar 2026, 17:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um +8,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hochtief bezifferte sich zuletzt auf 30,29 Mrd..

    Hochtief zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 267,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Hochtief Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 163,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 371,00EUR was eine Bandbreite von -58,18 %/-4,82 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Hochtief - 607000 - DE0006070006

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Hochtief. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrallye von Hochtief, die Frage nach Überbewertung trotz anhaltender Auftragslage (u.a. Bundeswehr‑Milliardenprojekt, Kiel‑Auftrag) sowie Analysteneinschätzungen/Jefferies‑Zielanhebung. Diskutiert werden Auslastung, Dividendenerwartungen (ca. 5,23 €; Spekulationen bis ~7 €), HV-Termin und ob ACS oder Ukraine‑Wiederaufbau stärker profitieren.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Hochtief eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Hochtief will nach Gewinnsprung weiter zulegen - Aktie verliert Gut gefüllte Auftragsbücher haben dem Baukonzern Hochtief weiter Auftrieb gegeben. Umsatz und Ergebnisse legten im Gesamtjahr 2025 zu. "Wir profitieren von unserer langjährigen, lokalen Präsenz in unseren Kerninfrastrukturmärkten in Nordamerika, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     