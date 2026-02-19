FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,02 Prozent auf 129,25 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,75 Prozent.

Aus der Eurozone und Deutschland gab es nur wenige Impulse. So ist das Verbrauchervertrauen im Februar geringfügig gestiegen. Volkswirte hatten ein etwas stärkeres Plus erwartet.