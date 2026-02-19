LANZAJET GIBT 47 MIO. $ NEUES KAPITAL UND DEN ABSCHLUSS EINER ERSTEN KAPITALRUNDE MIT EINER BEWERTUNG VON 650 MIO. $ VOR DEM KAPITAL BEKANNT - WEITERE VALIDIERUNG DER SAF-TECHNOLOGIE VON LANZAJET UND ERMÖGLICHUNG VON WACHSTUM

International Airlines Group (IAG), Shell, Groupe ADP, LanzaTech und Mitsui tätigen zusätzliche Investitionen, um das Wachstum von LanzaJet und den kommerziellen Einsatz der firmeneigenen Alcohol-to-Jet (ATJ)-Technologie zu unterstützen

CHICAGO, 19. Februar 2026 /PRNewswire/ -- LanzaJet, Inc., ein führendes Unternehmen für Kraftstoffe der nächsten Generation und Hersteller von Kraftstoffen, gab heute den ersten Abschluss einer Kapitalbeteiligungsrunde in Höhe von insgesamt 135 Millionen US-Dollar bekannt, bei einer Unternehmensbewertung von 650 Millionen US-Dollar vor dem Geld. Die Runde wird gemeinsam von IAG und Shell geleitet, mit Beteiligung von Groupe ADP, LanzaTech und Mitsui - allesamt bestehende Aktionäre, die ihre Investitionen in das Wachstum von LanzaJet und den Betrieb von LanzaJet Freedom Pines Fuels in Soperton, Georgia, USA, ausweiten - der weltweit ersten voll integrierten, kommerziellen Ethanol-to-Fuels-Anlage. Die anhaltende Investition dieser führenden Unternehmen der Branche unterstreicht das starke Vertrauen in die Zukunft von nachhaltigem Flugkraftstoff und der von LanzaJet entwickelten ATJ-Technologie. Die Finanzierung wird bestehende und zukünftige kommerzielle Einsätze der ATJ-Technologie unterstützen und es LanzaJet ermöglichen, sein umfangreiches Portfolio an globalen Möglichkeiten zu nutzen.