$10 Mio. Deal geschlossen: Tocvan zündet den nächsten Gang

Tocvan Ventures Corp. hat geliefert : Die angekündigte Bought-Deal-Finanzierung mit Stifel Canada wurde nicht nur erfolgreich abgeschlossen, sondern auf insgesamt 10.005.000 CAD erhöht. Das ist ein klares Zeichen: Die Nachfrage war so stark, dass der Deal noch einmal nach oben gezogen wurde.

Der Verlauf spricht Bände: Erst wurde der Bought Deal am 3. Februar mit 6 Mio. CAD angekündigt, dann am 4. Februar auf 8,7 Mio. CAD erhöht und heute folgt das Finale mit 10,005 Mio. CAD durch die volle Over-Allotment-Ausübung. Das ist kein Zufall, das ist Rückenwind.

Stifel: Der richtige Partner

Dass Stifel Canada die Finanzierung als alleiniger Konsortialführer übernommen hat, ist weit mehr als nur ein Name im Vertrag. Stifel zählt zu den renommierten Investmenthäusern im Rohstoffsektor und bringt starke Kontakte mit.

Für Tocvan ist das strategisch wichtig: In den nächsten Entwicklungsphasen geht es nicht nur um Kapital, sondern auch um die richtigen Türen, die sich öffnen können – etwa für strategische Partnerschaften, Projektfinanzierungen oder auch Übernahmen und Fusionen. Genau dafür ist ein Partner wie Stifel wertvoll: Reichweite, Erfahrung und Durchsetzungskraft, wenn es darauf ankommt.

Tocvans Management und Verwaltungsrat investieren mit

Ein starkes Signal kam auch von innen: Christopher Gordon (Management) und Anna Ladd-Kruger (Verwaltungsrat) haben sich an der Platzierung beteiligt. Wenn Unternehmensinsider zu denselben Bedingungen investieren, ist das mehr als Symbolik: Es zeigt Überzeugung und Interessen-Gleichlauf mit den Aktionären.

Warum der Kurs vor dem Abschluss oft unter Druck steht

Kurzfristiger Kursdruck vor dem Closing ist bei solchen Deals nichts Ungewöhnliches: Positionierungen rund um die Platzierung, Absicherungen und „Warten auf die Bestätigung“ sorgen häufig für temporäre Belastung. Mit dem Abschluss verschwindet dieser Effekt oft – weil aus Unsicherheit Fakt wird: Das Geld ist da, der Plan ist finanziert.

Jetzt kommt Tempo rein

Mit den frischen Mitteln kann Tocvan mehrere Werttreiber parallel auf maximale Geschwindigkeit bringen:

Exploration: Die Bohrungen im South Block laufen bereits. 2 neue Explorationslöcher sind schon abgeschlossen; ein klarer Beleg, dass das Programm nicht auf dem Papier steht, sondern umgesetzt wird. Skalierung: Zuletzt wurde bekannt, dass ein 2. Bohrgerät für den North Block vorbereitet wird – mit Option auf ein 3. Bohrgerät, um die Schlagzahl nochmals deutlich zu erhöhen und mehrere Zielzonen gleichzeitig zu testen. Pilotmine: Gran Pilar ist längst mehr als reine Exploration. Hier geht es um den seltenen Brückenschlag Richtung Produktion. Tocvan hat eine voll genehmigte 10-Jahres Pilotmine mit 50.000 Tonnen Jahreskapazität kommuniziert – genau das Fundament, um Erkenntnisse aus der Exploration direkt in Wertschöpfung zu überführen.

Fazit: Das letzte Puzzlestück

Viele Rohstoffprojekte scheitern nicht an der Geologie, sondern an Zeit und Kapital. Mit dem Closing über 10 Mio. CAD steht Tocvan nun auf deutlich solidere Beine: Finanzierung gesichert, starke institutionelle Investoren-Nachfrage bestätigt, Partner etabliert. Gleichzeitig wurden dafür nur rund 10 Mio. neue Aktien ausgegeben: Die Verwässerung bleibt überschaubar, die Aktionärsstruktur vergleichsweise eng. Zusätzlich können die Warrants bei Ausübung später weiteres Kapital bringen.

Für Aktionäre ist das ein Meilenstein: Der Risikofaktor „Finanzierung“ ist vorerst aus dem Weg geräumt. Damit kann Tocvan ohne ständige Kapitalmarkt-Bremse gleichzeitig die Exploration beschleunigen und die Pilotmine Richtung Umsetzung vorantreiben.

Die nächste Phase wird nicht irgendwann gestartet, sie startet jetzt.

Unternehmensdetails

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 78.108.954

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: 1 CAD (19.02.2026)

Marktkapitalisierung: 78 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0,636 EUR (19.02.2026)

Marktkapitalisierung: 50 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

Kontakt

Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Müligässli 1, 8598 Bottighofen

Schweiz

Telefon: +41-71-5896911

Email: info@rockstone-news.de

Disclaimer und Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen: Rockstone und Tocvan Ventures Corp. („Tocvan“) weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle in diesem Bericht enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den prognostizierten abweichen. Der Leser wird auf die öffentlichen Einreichungen von Tocvan verwiesen, die über SEDAR+ unter www.sedarplus.ca zugänglich sind, um eine umfassendere Diskussion der Risikofaktoren und deren mögliche Auswirkungen zu erhalten. Übersetzungen aus dem Englischen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Abweichungen oder Fehler können nicht ausgeschlossen werden. Verbindlich sind ausschließlich die englischen Originalfassungen. Dieser Bericht enthält bestimmte Aussagen, die „zukunftsgerichtete Informationen“ oder „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen in diesem Bericht, die keine historischen Tatsachen wiedergeben, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beruhen auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorliegenden Erwartungen, Annahmen, Einschätzungen und Prognosen der Unternehmensführung von Tocvan Ventures Corp. sowie des Autors. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen insbesondere – sind jedoch nicht darauf beschränkt – Aussagen, Einschätzungen, Erwartungen und Annahmen in Bezug auf: Den strategischen und operativen Nutzen der abgeschlossenen Bought-Deal-Finanzierung über 10.005.000 CAD (einschliesslich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption) und die daraus abgeleitete Handlungsfähigkeit; die geplante Verwendung der Mittel und deren Einfluss auf Tempo, Umfang und Priorisierung der Projektaktivitäten; die weitere Beschleunigung der Explorations- und Erschliessungsarbeiten am Gran Pilar Gold-Silber-Projekt, einschliesslich Umfang, zeitlicher Ablauf, Bohrmeter, Zielzonen und Ergebnisse laufender und geplanter Bohr-, Probenahme-, Analyse- und Auswertungsprogramme im South Block und North Block; die Verfügbarkeit, Anzahl und Einsatzplanung von Bohrgeräten (einschliesslich der Möglichkeit, mit mehreren Bohrgeräten parallel zu arbeiten) sowie die Erwartung eines daraus resultierenden kontinuierlichen Nachrichtenflusses; die Vorbereitung, den Aufbau, die Inbetriebnahme, den Betrieb und die Optimierung der genehmigten Pilotmine einschliesslich Zeitplan, technischer Umsetzung, Produktionsannahmen, Kostenannahmen und metallurgischer Übertragbarkeit; die parallele Umsetzung von Exploration, technischer Projektvorbereitung und Pilotminenaktivitäten; die Erstellung, Aktualisierung und Weiterentwicklung von Ressourcenschätzungen sowie technischen und wirtschaftlichen Bewertungen; sowie Erwartungen hinsichtlich künftiger Marktbedingungen, insbesondere der Preisentwicklung von Gold und Silber, der Kapitalmarktbedingungen und deren möglichem Einfluss auf Projektbewertung, Finanzierung, strategische Optionen, Partnerschaften oder potenzielle Transaktionen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Einschätzungen, Annahmen und Erwartungen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als angemessen erachtet werden, können sich jedoch aufgrund bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren als unzutreffend erweisen. Solche Faktoren können dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse, Entwicklungen oder Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten Erwartungen abweichen. Zu den wesentlichen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: Die spekulative Natur von Explorations-, Erschliessungs- und Pilotminenprojekten; das Risiko, dass Bohr-, Explorations- oder Projektentwicklungsprogramme verzögert, angepasst, reduziert oder nicht wie derzeit erwartet umgesetzt werden; die Möglichkeit, dass laufende oder zukünftige Programme Ergebnisse liefern, die nicht den aktuellen Erwartungen, Interpretationen oder Zielannahmen entsprechen; geologische Unsicherheiten hinsichtlich Kontinuität, Ausdehnung, Geometrie und Gehalt mineralisierter Zonen sowie struktureller Modelle; die Möglichkeit, dass frühe oder vorläufige Explorationsergebnisse mit zunehmender Datendichte angepasst oder revidiert werden müssen; technische, operative, logistische oder ausrüstungsbezogene Risiken (einschliesslich Probenaufbereitung, Analytik, Datenqualität/QA-QC, Verfügbarkeit von Auftragnehmern, Material, Energie, Wasser, Infrastruktur); Risiken im Zusammenhang mit Wetter, Zugang, Sicherheit und der Arbeit in Projektgebieten in Mexiko; Risiken im Zusammenhang mit der Vorbereitung, dem Aufbau und dem Betrieb der Pilotmine, einschliesslich möglicher Kostenüberschreitungen, Zeitverzögerungen, Lieferkettenproblemen oder infrastruktureller Einschränkungen; die Unsicherheit, dass Pilotminen-, Test- oder metallurgische Ergebnisse vollständig, zuverlässig oder wirtschaftlich auf grössere oder weiterentwickelte Produktionsszenarien übertragbar sind; Abhängigkeiten von behördlichen Genehmigungen, regulatorischen Anforderungen sowie Umwelt- und Sozialfaktoren, auch dort, wo wesentliche Genehmigungen bereits erteilt wurden; politische, regulatorische, steuerliche oder rechtliche Änderungen in Mexiko; Schwankungen der Edelmetallpreise, Wechselkursrisiken sowie allgemeine makroökonomische oder geopolitische Entwicklungen; Marktvolatilität und die Möglichkeit, dass Kursbewegungen rund um Kapitalmarkttransaktionen stärker oder länger anhalten als erwartet; sowie Verwässerungsrisiken, unter anderem durch die Ausübung von Warrants, und allgemeine Risiken im Zusammenhang mit Liquidität und Kapitalmarktzugang. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäss mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen. Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weder der Autor noch Tocvan Ventures Corp. übernehmen eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Offenlegung von Interessen und rechtliche Hinweise: Nichts in diesem Bericht ist als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auszulegen. Rockstone, seine Eigentümer und der Autor dieses Berichts sind keine registrierten Broker-Dealer oder Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie stets Ihren Finanzberater und einen registrierten Broker-Dealer konsultieren. Treffen Sie niemals eine Investitionsentscheidung ausschließlich auf Grundlage von Online- oder Druckberichten, einschließlich Berichten von Rockstone – insbesondere, wenn es sich um kleine, wenig gehandelte Unternehmen handelt. Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, erhielt von Tocvan Ventures Corp. eine Vergütung in Höhe von 19.000 CAD für einen Zeitraum von 3 Monaten. Zudem hält er Wertpapiere von Tocvan und wird daher auch von einem Handelsvolumen- und Kursanstieg profitieren. Dies stellt einen erheblichen Interessenkonflikt dar, der die Objektivität dieser Berichterstattung beeinflussen kann. Der Autor kann die Wertpapiere jederzeit ohne Ankündigung handeln; dadurch können weitere Interessenkonflikte entstehen. Dieser Bericht ist als werbliche Veröffentlichung zu verstehen und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Alle Angaben entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ohne Vorankündigung ändern. Eine Haftung für finanzielle Verluste, die durch Investitionen aufgrund dieses Berichts entstehen, ist ausgeschlossen. Die Ansichten von Rockstone und des Autors in Bezug auf die in den Berichten vorgestellten Unternehmen spiegeln ausschließlich die eigenen Einschätzungen wider und basieren auf Informationen aus öffentlichen Quellen, die als zuverlässig gelten. Rockstone und der Autor haben keine unabhängige Due-Diligence-Prüfung vorgenommen. Weder Rockstone noch der Autor garantieren die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit des Inhalts, noch dessen Eignung für bestimmte Zwecke. Ebenso gibt es keine Garantie, dass die erwähnten Unternehmen sich wie erwartet entwickeln oder dass vorgenommene Vergleiche mit anderen Unternehmen zutreffen. Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer sorgfältig. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, nutzen Sie weder diese Website noch den Bericht. Durch die Nutzung der Website oder dieses Berichts erklären Sie sich mit dem Disclaimer einverstanden, unabhängig davon, ob Sie ihn vollständig gelesen haben. Die bereitgestellten Informationen sind allgemeiner und bildender Natur. Daten, Tabellen, Abbildungen und Bilder, sofern nicht anders gekennzeichnet oder verlinkt, stammen von Tradingview.com, Stockwatch.com, Tocvan Ventures Corp. und öffentlich zugänglichen Quellen.