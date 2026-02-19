    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    US-Anleihen

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leichte Kursverluste

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleihekurse leicht gesunken 10J Rendite 4,10%
    • Robuste Jobdaten dämpfen Zinssenkungs-Hoffnung
    • Inflationswarnung durch Fed;Iran erhöht Risiko
    US-Anleihen - Leichte Kursverluste
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,04 Prozent auf 112,91 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,10 Prozent.

    Etwas belastet wurden die Anleihen durch robuste Arbeitsmarktdaten aus den USA. So waren die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche deutlich stärker gefallen als erwartet. Ein starker Arbeitsmarkt spricht eher gegen eine baldige Leitzinssenkung durch die US-Notenbank.

    Die Fed hatte bereits am Mittwoch im Protokoll ihrer jüngsten Sitzung die inflationären Risiken betont. Einige Notenbanker hatten bei dem Treffen darauf hingewiesen, dass die Fed die Leitzinsen erhöhen könnte, sollte die Teuerung über ihren Erwartungen liegen.

    Volkswirt Paul Ashworth von Capital Economics geht weiter davon aus, dass der designierte Fed-Chef Kevin Warsh Schwierigkeiten haben wird, seine Kollegen von der Notwendigkeit einer aggressiven Zinssenkung in diesem Jahr zu überzeugen. Denn nach Meinung von Ashworth dürfte sich das Beschäftigungswachstum festigen, was Inflationsrisiken birgt. Zudem verwies er darauf, dass die Kerninflation deutlich über dem Zielwert der Fed von zwei Prozent bleiben dürfte. Bei der Kernrate werden schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet.

    Die Anleihen profitierten zunächst nicht von der hohen Verunsicherung an den Märkten. Nach den jüngsten Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran häufen sich Hinweise auf einen möglicherweise bald bevorstehenden Krieg. Der US-Sender CBS News zitierte informierte Quellen, wonach ranghohe nationale Sicherheitsbeamte Trump mitgeteilt hätten, dass das Militär bereit sei, bereits am Samstag Angriffe auf den Iran durchzuführen. Trump habe aber noch keine endgültige Entscheidung über einen möglichen Angriff getroffen./jsl/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    US-Anleihen Leichte Kursverluste Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,04 Prozent auf 112,91 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,10 Prozent. Etwas belastet …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     