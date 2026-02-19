DZ BANK stuft Totalenergies auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Totalenergies auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 73 Euro belassen. Der Ölkonzern biete hohe, stetig steigende Dividenden, die von Aktienrückkäufen aufgewertet würden, schrieb Werner Eisenmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit der soliden Bilanz und steigenden Free Cashflows seien die Wachstumsstrategie und die Ausschüttungen gut finanzierbar./rob/edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 13:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 15:56 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,99 % und einem Kurs von 66,50EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 17:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Werner Eisenmann

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



