Der Börsen-Tag
DAX & TecDAX rutschen ab: Warum Tech-Werte heute besonders leiden
Rote Vorzeichen prägen heute die Börsen auf beiden Seiten des Atlantiks – besonders Technologie- und Standardwerte geraten unter Druck, während nur wenige Titel positiv herausstechen.
Foto: Rolf Vennenbernd - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks notieren heute durchweg im Minus. In Deutschland verzeichnet der Leitindex DAX mit einem Rückgang von 0,87 Prozent auf 25.005,61 Punkte den deutlichsten Verlust unter den großen heimischen Indizes. Der MDAX gibt um 0,69 Prozent auf 31.474,37 Punkte nach und liegt damit etwas moderater im Minus. Noch stabiler zeigt sich der SDAX, der lediglich 0,35 Prozent auf 17.991,09 Punkte einbüßt. Besonders schwach präsentiert sich der TecDAX: Der Technologieindex fällt um 0,93 Prozent auf 3.696,29 Punkte und ist damit der größte Verlierer unter den betrachteten deutschen Indizes. Dies deutet auf eine überdurchschnittliche Schwäche im Technologiesektor hin. Auch an der Wall Street dominieren negative Vorzeichen. Der Dow Jones verliert 0,62 Prozent und steht bei 49.342,71 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gibt um 0,47 Prozent auf 6.847,93 Punkte nach und hält sich damit etwas besser als der US-Leitindex. In der Gesamtbetrachtung fallen die Kursverluste in Europa, insbesondere im DAX und TecDAX, etwas stärker aus als in den großen US-Indizes. Während der SDAX die geringsten Abschläge zeigt, signalisiert die Entwicklung im TecDAX eine ausgeprägte Schwäche bei Technologiewerten im deutschen Markt.
DAXRheinmetall lag mit +3.68% an der Spitze, gefolgt von Airbus (+2.11%) und Vonovia (+1.83%). Auf der Verliererseite standen BASF (-1.48%), BMW (-1.49%) und RWE (-2.69%). Der Abstand zwischen dem stärksten Gewinner und dem schwächsten Verlierer beträgt 6.37 Prozentpunkte, wobei die Gewinne insgesamt moderat ausfielen und die Verluste mit RWE am deutlichsten waren.
MDAXAroundtown führte die Gewinnliste mit +4.17% an, gefolgt von Knorr‑Bremse (+3.86%) und TAG Immobilien (+2.82%). Die Tops stehen im starken Kontrast zu den großen Verlusten bei Delivery Hero (-5.24%), KRONES (-7.39%) und flatexDEGIRO (-9.21%). Die Spannweite von Bestwert zu Schlechtestwert liegt bei 13.38 Prozentpunkten; hier dominieren klare Abgaben, flatexDEGIRO war der stärkste Rücksetzer.
SDAXOttobock +3.32%, Suedzucker +2.82% und Salzgitter +2.35% führten die Gewinner an. Auf der anderen Seite verloren SMA Solar Technology (-3.27%), Heidelberger Druckmaschinen (-3.32%) und GFT Technologies (-3.33%). Die Differenz zwischen Top und Flop beträgt 6.65 Prozentpunkte; die Bewegungen sind hier insgesamt moderat, mit leicht negativer Schieflage bei den Flops.
TecDAXAuch im TecDAX stand Ottobock mit +3.32% oben, gefolgt von HENSOLDT (+2.32%) und SILTRONIC (+1.98%). Die Verliererliste führt freenet mit -5.22% an, davor SMA Solar (-3.27%) und Nagarro (-2.81%). Der Abstand Top–Flop beträgt 8.54 Prozentpunkte; SMA Solar taucht sowohl im SDAX als auch im TecDAX als Schwachpunkt auf.
Dow JonesVerizon Communications war stärkster Wert mit +1.54%, gefolgt von Chevron (+1.36%) und Caterpillar (+1.09%). Auf der Minusseite waren Salesforce (-1.45%), American Express (-1.57%) und Nike (B) (-1.68%). Die Bandbreite ist mit 3.22 Prozentpunkten gering — relativ ruhiger Handel im Dow.
S&P 500Die deutlichsten Ausschläge gab es im S&P 500: Omnicom Group stieg um +13.26%, Deere um +12.16% und Occidental Petroleum um +8.34%. Dagegen fielen Molson Coors (-6.49%), Booking Holdings (-7.40%) und Carvana (-8.72%). Die Spannweite von +13.26% bis -8.72% entspricht 21.98 Prozentpunkten; hier dominieren starke Einzelbewegungen nach oben wie unten.
Marktübergreifender VergleichDie größten Gewinner insgesamt kommen aus dem S&P 500 (Omnicom +13.26%, Deere +12.16%), die deutlich stärkere Aufschläge zeigen als die europäischen Indizes. Der kräftigste Verlierer ist flatexDEGIRO im MDAX mit -9.21%. Auffällig sind Doppelplatzierungen: Ottobock erscheint sowohl im SDAX als auch im TecDAX unter den Topwerten, SMA Solar Technology mehrfach unter den Flops. Insgesamt zeigen MDAX und S&P die größten Volatilitäten, Dow und DAX bleiben vergleichsweise stabil.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte