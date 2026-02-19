Salzgitter Aktie steigt - 19.02.2026

Mit einer Performance von +3,29 % konnte die Salzgitter Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,94 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Salzgitter Aktie. Nach einem Plus von +4,94 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 54,90€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Salzgitter AG ist ein führender europäischer Stahlkonzern mit Fokus auf Flachstahl, Grobblech und Röhren. Als einer der größten Stahlproduzenten Europas bedient es die Automobil- und Bauindustrie. Hauptkonkurrenten sind ArcelorMittal und Thyssenkrupp. Salzgitter punktet mit Innovationskraft und nachhaltigen Produktionsmethoden.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Salzgitter investiert war, konnte einen Gewinn von +84,06 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salzgitter Aktie damit um -6,17 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,25 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Salzgitter +31,45 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,34 % geändert.

Salzgitter Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,17 % 1 Monat +14,25 % 3 Monate +84,06 % 1 Jahr +175,05 %

Informationen zur Salzgitter Aktie

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,27 Mrd.EUR € wert.

Rote Vorzeichen prägen heute die Börsen auf beiden Seiten des Atlantiks – besonders Technologie- und Standardwerte geraten unter Druck, während nur wenige Titel positiv herausstechen.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,42 %. ThyssenKrupp notiert im Minus, mit -2,17 %. voestalpine notiert im Plus, mit +1,27 %. ArcelorMittal verliert -1,81 %

Salzgitter Aktie jetzt kaufen?

Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.