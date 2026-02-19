DZ BANK stuft KRONES AG auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Krones nach Zahlen für 2025 von 153 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Dem Anlagenhersteller für die Nahrungsmittelindustrie sei insgesamt ein guter Jahresendspurt 2025 gelungen, schrieb Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2026 erscheine "realistisch optimistisch"./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,56 % und einem Kurs von 131EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 18:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Thorsten Reigber
Analysiertes Unternehmen: KRONES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
