DZ BANK stuft KRONES AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Krones nach Zahlen für 2025 von 153 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Dem Anlagenhersteller für die Nahrungsmittelindustrie sei insgesamt ein guter Jahresendspurt 2025 gelungen, schrieb Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2026 erscheine "realistisch optimistisch"./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:13 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,56 % und einem Kurs von 131EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 18:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Reigber

Analysiertes Unternehmen: KRONES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 138,81 € , was eine Steigerung von +5,96% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer