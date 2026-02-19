Equinox Gold verzeichnet ein Jahr des Wandels mit strategischer Fusion, Rekordproduktion und -umsatz, Portfoliooptimierung, Schuldenabbau um mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar und kündigt erste Dividende an 18. Februar 2026 – Vancouver, BC – Equinox Gold Corp. (TSX: EQX, NYSE American: EQX) („Equinox Gold” oder das „Unternehmen”) …



