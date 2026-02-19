Equinox Gold verzeichnet ein Jahr des Wandels mit strategischer Fusion, Rekordproduktion und -umsatz, Portfoliooptimierung, Schuldenabbau um mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar und kündigt erste Dividende an
Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
Die Equinox Gold Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,72 % und einem Kurs von 14,05EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 18:23 Uhr) gehandelt.
