    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommVault Systems AktievorwärtsNachrichten zu CommVault Systems
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tocvan meldet Abschluss einer Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 10 Millionen $

    Tocvan meldet Abschluss einer Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 10 Millionen $
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

     

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Oracle Corporation!
    Long
    148,77€
    Basispreis
    0,95
    Ask
    × 14,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    165,55€
    Basispreis
    0,92
    Ask
    × 13,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Calgary, Alberta – 19. Februar 2026 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; WKN: TV3/A2PE64) („Tocvan oder das Unternehmen“) freut sich, den Abschluss der zuvor angekündigten Bought-Deal-Privatplatzierung bekannt zu geben, bei der Stifel Canada (der „Underwriter“) als alleiniger Underwriter und Bookrunner fungierte. Im Rahmen der Privatplatzierung erwarb der Underwriter 10.005.000 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 1,00 $ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von insgesamt 10.005.000 $, was die vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption des Underwriters umfasste (das „Angebot“).

     

    Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine „Stammaktie“) und einem Stammaktienkaufwarrant (ein „Warrant“) des Unternehmens. Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten nach dem Abschlussdatum des Angebots zum Erwerb einer weiteren Stammaktie (jeweils eine „Warrant-Aktie“) zu einem Ausübungspreis von 1,40 $ je Warrant-Aktie ausgeübt werden.

     

    Der Nettoerlös aus dem Angebot soll für die Weiterentwicklung der Goldprojekte des Unternehmens in Sonora (Mexiko) sowie als allgemeines Working Capital verwendet werden.

     

    An den Underwriter wurde eine Barprovision in Höhe von 7,0 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot sowie Vergütungswarrants (die „Vergütungswarrants“) in Höhe von 7,0 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten des Unternehmens gewährt. Jeder Vergütungswarrant berechtigt den Inhaber für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Datum der Ausgabe zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zum Ausgabepreis.

     

    Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden behördlichen Bestimmungen und in Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions („NI 45-106“) wurden die Einheiten Käufern mit Wohnsitz in allen kanadischen Provinzen, mit Ausnahme von Quebec, gemäß der Listed Issuer Financing Exemption im Rahmen von Teil 5A von NI 45-106 in der Fassung der Coordinated Blanket Order 45-935 – Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (die „Listed Issuer Financing Exemption“), zum Kauf angeboten. Da das Angebot gemäß der Listed Issuer Financing Exemption durchgeführt wird, unterliegen die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Einheiten nicht der gesetzlichen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Einheiten wurden auch in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung oder zugunsten von US-Personen im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß den Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der „U.S. Securities Act“) sowie in Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung oder auf gleichwertiger Basis angeboten.

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Tocvan meldet Abschluss einer Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 10 Millionen $ NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT Calgary, Alberta – 19. Februar 2026 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; WKN: TV3/A2PE64) („Tocvan“ oder das …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     