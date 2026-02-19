Tocvan meldet Abschluss einer Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 10 Millionen $

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Calgary, Alberta – 19. Februar 2026 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; WKN: TV3/A2PE64) („Tocvan“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Abschluss der zuvor angekündigten Bought-Deal-Privatplatzierung bekannt zu geben, bei der Stifel Canada (der „Underwriter“) als alleiniger Underwriter und Bookrunner fungierte. Im Rahmen der Privatplatzierung erwarb der Underwriter 10.005.000 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 1,00 $ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von insgesamt 10.005.000 $, was die vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption des Underwriters umfasste (das „Angebot“).

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine „Stammaktie“) und einem Stammaktienkaufwarrant (ein „Warrant“) des Unternehmens. Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten nach dem Abschlussdatum des Angebots zum Erwerb einer weiteren Stammaktie (jeweils eine „Warrant-Aktie“) zu einem Ausübungspreis von 1,40 $ je Warrant-Aktie ausgeübt werden.

Der Nettoerlös aus dem Angebot soll für die Weiterentwicklung der Goldprojekte des Unternehmens in Sonora (Mexiko) sowie als allgemeines Working Capital verwendet werden.

An den Underwriter wurde eine Barprovision in Höhe von 7,0 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot sowie Vergütungswarrants (die „Vergütungswarrants“) in Höhe von 7,0 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten des Unternehmens gewährt. Jeder Vergütungswarrant berechtigt den Inhaber für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Datum der Ausgabe zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zum Ausgabepreis.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden behördlichen Bestimmungen und in Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions („NI 45-106“) wurden die Einheiten Käufern mit Wohnsitz in allen kanadischen Provinzen, mit Ausnahme von Quebec, gemäß der Listed Issuer Financing Exemption im Rahmen von Teil 5A von NI 45-106 in der Fassung der Coordinated Blanket Order 45-935 – Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (die „Listed Issuer Financing Exemption“), zum Kauf angeboten. Da das Angebot gemäß der Listed Issuer Financing Exemption durchgeführt wird, unterliegen die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Einheiten nicht der gesetzlichen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Einheiten wurden auch in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung oder zugunsten von US-Personen im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß den Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der „U.S. Securities Act“) sowie in Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung oder auf gleichwertiger Basis angeboten.