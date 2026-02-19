ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt fairen Wert für Walmart auf 150 Dollar - 'Kaufen'
- DZ Bank hebt fairen Wert für Walmart auf 150$.
- Einstufung bleibt Kaufen; Q4 stark, Buyback...
- Ausblick konservativ; Studie vom 19.02.2026...
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Walmart nach Zahlen zum vierten Quartal von 125 auf 150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analystin Katharina Schmenger hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein starkes Schlussquartal 2025 und ein Aktienrückkaufprogramm hervor. Der Ausblick des Einzelhandelskonzerns sei konservativ./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Walmart Aktie
Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 107,8 auf Tradegate (19. Februar 2026, 18:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walmart Aktie um -4,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,35 %.
Die Marktkapitalisierung von Walmart bezifferte sich zuletzt auf 860,46 Mrd..
Walmart zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 124,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 116,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 150,00USD was eine Bandbreite von +7,87 %/+39,48 % bedeutet.
