Werden Merz Rücken stärken in schwierigen Zeiten

STUTTGART (dpa-AFX) - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat sich überzeugt gezeigt, dass die Partei sich bei der ersten Wiederwahl von Friedrich Merz zum CDU-Chef in dessen Zeit als Kanzler breit hinter den Vorsitzenden stellt. "Wir werden ihm den Rücken stärken in unglaublich schwierigen Zeiten", sagte Linnemann nach Beratungen der Spitzengremien seiner Partei vor dem am Freitag beginnenden zweitägigen CDU-Bundesparteitag in Stuttgart.

In der Partei gibt es angesichts des holprigen Starts der von Merz geführten schwarz-roten Koalition im Bund auch Unmut darüber, dass der Kanzler etwa Versprechungen von schnellen Reformen nicht einhalten konnte.