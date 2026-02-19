    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeere AktievorwärtsNachrichten zu Deere

    Deere Aktie weiter aufwärts - 19.02.2026

    Am 19.02.2026 ist die Deere Aktie, bisher, um +13,27 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deere Aktie.

    Deere & Company ist ein globaler Marktführer in der Herstellung von Land- und Baumaschinen, bekannt für seine Innovationskraft und breite Produktpalette.

    Deere Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.02.2026

    Die Deere Aktie notiert aktuell bei 569,40 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +13,27 % zugelegt, was einem Anstieg von +66,70  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deere Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,83 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 569,40, mit einem Plus von +13,27 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Deere Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Allein seit letzter Woche ist die Deere Aktie damit um +10,78 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,84 %. Im Jahr 2026 gab es für Deere bisher ein Plus von +43,68 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,58 % geändert.

    Deere Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,78 %
    1 Monat +30,84 %
    3 Monate +40,03 %
    1 Jahr +19,25 %

    Informationen zur Deere Aktie

    Es gibt 271 Mio. Deere Aktien. Damit ist das Unternehmen 155,05 Mrd.EUR € wert.

    DAX & TecDAX rutschen ab: Warum Tech-Werte heute besonders leiden


    Rote Vorzeichen prägen heute die Börsen auf beiden Seiten des Atlantiks – besonders Technologie- und Standardwerte geraten unter Druck, während nur wenige Titel positiv herausstechen.

    Möglicher Krieg mit Iran belastet Börsen


    Das wahrscheinlicher werdende Szenario eines Angriffs der Vereinigten Staaten auf den Iran hat am Donnerstag für Kursverluste an den US-Börsen gesorgt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 49.479 Punkte …

    Börsenstart USA - 19.02. - Dow Jones schwach -0,36 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    AGCO, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,61 %. Caterpillar notiert im Plus, mit +0,47 %. CNH Industrial notiert im Plus, mit +1,30 %. Mahindra & Mahindra verliert -2,81 %

    Deere Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Deere Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deere Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deere

    +13,79 %
    +10,15 %
    +31,49 %
    +39,55 %
    +19,45 %
    +40,49 %
    +127,98 %
    +690,49 %
    +3.713,02 %
    ISIN:US2441991054WKN:850866



