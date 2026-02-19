Linnemann
CDU wohl für Altersbeschränkung bei Social Media
- CDU rechnet mit Altersbeschränkung für Kinder.
- Offene Debatte beim CDU-Parteitag in Stuttgart
- Antrag Mindestalter 16 Jahre mit Altersprüfung
STUTTGART (dpa-AFX) - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann geht davon aus, dass sich seine Partei am Ende für eine Beschränkung der Social-Media-Nutzung für Kinder und Jugendliche aussprechen wird. Er gehe von einer offenen Debatte auf dem Parteitag aus, sagte Linnemann vor dem Bundesparteitag in Stuttgart. "Aber es geht schon die Tendenz klar dahin, dass es zu einer Altersbeschränkung dann am Ende kommt." Wie hoch die Altersgrenze sein werde, werde man sehen.
Am Freitag beginnt in Stuttgart der zweitägige CDU-Parteitag, bei dem Merz als Vorsitzender wiedergewählt werden soll. Dass sich die CDU als Familienpartei dem Social-Media-Problem annehme, sei wichtig, sagte der baden-württembergische CDU-Chef Manuel Hagel. "Das sage ich auch als Papa von drei kleinen Kindern, die Gott sei Dank noch keinen Insta-Account haben", sagte Hagel, der als Spitzenkandidat der CDU zur Landtagswahl am 8. März antritt. Social-Media-Nutzung könne etwa zu Einsamkeit und Depressionen führen. "Unsere Kinder sind da in den Fängen von vier großen Techkonzernen."
Der Zugang von Kindern und Jugendlichen zu sozialen Medien wird derzeit in Deutschland kontrovers diskutiert - auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte sich offen für ein Social-Media-Verbot für Minderjährige gezeigt. Für den CDU-Parteitag liegt ein Antrag aus dem Landesverband Schleswig-Holstein vor. Der empfiehlt, das Mindestalter für die Nutzung von Instagram, Tiktok, Facebook und Co. auf 16 Jahre festzusetzen, "begleitet von einer verpflichtenden Altersverifikation"./poi/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 547,8 auf Tradegate (19. Februar 2026, 19:16 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um -4,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,83 %.
Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,19 Bil..
Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 860,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 810,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.000,00USD was eine Bandbreite von +48,16 %/+82,92 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Meta Platforms (A) - A1JWVX - US30303M1027
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Meta Platforms (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Umsatzwachstum ist allerdings beachtlich und angeblich profitiert man da bereits materiell von KI (Werbung wird effizienter). Für das Wachstum und die Profitabilität, die z.B. deutlich über Amazon‘s Werten liegt, wird Meta einem KGV von c.20 bewertet wohingegen Amazon bei über 30x liegt.
Schlumpf, was läuft eigentlich bei dir schief???