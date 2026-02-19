JPMORGAN stuft PERNOD RICARD auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard nach einer Telefonkonferenz zu Geschäftszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Dort habe das Management hinsichtlich besserer Umsätze im zweiten Geschäftshalbjahr für Zuversicht sorgen wollen, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings setze sich die schwache Verbraucherstimmung auf dem wichtigen Absatzmarkt China fort./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 11:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 11:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 11:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 11:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 83,54EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 19:31 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte