JPMORGAN stuft RIO TINTO auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto nach Geschäftszahlen für 2025 von 8010 auf 7840 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der zentrale Aspekt sei das Scheitern eines Zusammengehens mit Glencore gewesen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel sei einer höher als erwartet ausgefallenen Nettoverschuldung des Bergbaukonzerns geschuldet./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,35 % und einem Kurs von 81,04EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 19:44 Uhr) gehandelt.
