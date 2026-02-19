Börsen Update USA - 19.02. - Dow Jones schwach -0,62 %

Der Dow Jones steht bei 49.339,55 PKT und verliert bisher -0,62 %.

Top-Werte: Verizon Communications +1,89 %, Procter & Gamble +1,51 %, Cisco Systems +1,27 %, Chevron Corporation +1,23 %, McDonald's +1,17 %

Flop-Werte: Goldman Sachs Group -2,26 %, Boeing -1,82 %, Sherwin-Williams -1,79 %, American Express -1,68 %, IBM -1,58 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.771,99 PKT und fällt um -0,45 %.

Top-Werte: Insmed +5,86 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +2,38 %, Axon Enterprise +2,18 %, Take-Two Interactive Software +2,00 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +1,47 %

Flop-Werte: Booking Holdings -7,32 %, Seagate Technology Holdings -3,95 %, Western Digital -3,67 %, Cadence Design Systems -3,35 %, Cognizant Technology Solutions (A) -3,24 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.855,03 PKT und fällt um -0,36 %.

Top-Werte: Deere +13,87 %, Carvana Registered (A) +13,77 %, Omnicom Group +10,12 %, Texas Pacific Land +10,05 %, Occidental Petroleum +6,57 %

Flop-Werte: EPAM Systems -21,96 %, Pool -10,61 %, Booking Holdings -7,32 %, Apollo Global Management -6,03 %, United Airlines Holdings -5,37 %