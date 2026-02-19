DANONE Aktie gut behauptet +2,91 % - 19.02.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +2,91 % konnte die DANONE Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die DANONE Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,91 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 74,28€, mit einem Plus von +2,91 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Danone ist ein führendes Unternehmen im Bereich gesunder Lebensmittel, bekannt für Milchprodukte und pflanzliche Alternativen. Mit starker Marktpräsenz in Europa und Asien konkurriert es mit Nestlé und Unilever. Danone hebt sich durch seinen Fokus auf Nachhaltigkeit und lokale Anpassung ab.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von DANONE in den letzten drei Monaten Verluste von -5,37 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DANONE Aktie damit um +6,75 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,35 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei DANONE auf -5,11 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,66 % geändert.

DANONE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,75 % 1 Monat -3,35 % 3 Monate -5,37 % 1 Jahr +7,73 %

Informationen zur DANONE Aktie

Es gibt 681 Mio. DANONE Aktien. Damit ist das Unternehmen 50,65 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 19.02.2026 im E-Stoxx 50.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

PepsiCo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,16 %. Nestle notiert im Plus, mit +2,61 %. Mondelez International Registered (A) notiert im Minus, mit -2,03 %. The Kraft Heinz Company legt um +0,62 % zu Unilever notiert im Minus, mit -0,49 %. Unilever notiert im Minus, mit -0,64 %.

DANONE Aktie jetzt kaufen?

Ob die DANONE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DANONE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.