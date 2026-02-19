ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Rio Tinto auf 7840 Pence - 'Overweight'
- JPMorgan senkt Rio Tinto Kursziel 8010->7840P.
- Einstufung bleibt Overweight, bleibt intakt...
- Scheitern mit Glencore; höhere Netto-Schulden.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto nach Geschäftszahlen für 2025 von 8010 auf 7840 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der zentrale Aspekt sei das Scheitern eines Zusammengehens mit Glencore gewesen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel sei einer höher als erwartet ausgefallenen Nettoverschuldung des Bergbaukonzerns geschuldet./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:05 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,99 % und einem Kurs von 81,34 auf Tradegate (19. Februar 2026, 20:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um -3,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,12 %.
Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 101,97 Mrd..
Rio Tinto zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,8472. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 998,25GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 80,00GBP was eine Bandbreite von -26,24 %/-1,65 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 7840 Euro
