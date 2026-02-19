JPMorgan senkt Ziel für Rio Tinto auf 7840 Pence - 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,99 % und einem Kurs von 81,34 auf Tradegate (19. Februar 2026, 20:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um -3,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,12 %.

Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 101,97 Mrd..

Rio Tinto zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,8472. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 998,25GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 80,00GBP was eine Bandbreite von -26,24 %/-1,65 % bedeutet.