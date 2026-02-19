    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRio Tinto AktievorwärtsNachrichten zu Rio Tinto

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan senkt Ziel für Rio Tinto auf 7840 Pence - 'Overweight'

    • JPMorgan senkt Rio Tinto Kursziel 8010->7840P.
    • Einstufung bleibt Overweight, bleibt intakt...
    • Scheitern mit Glencore; höhere Netto-Schulden.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan senkt Ziel für Rio Tinto auf 7840 Pence - 'Overweight'
    Foto: Rick Bowmer - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto nach Geschäftszahlen für 2025 von 8010 auf 7840 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der zentrale Aspekt sei das Scheitern eines Zusammengehens mit Glencore gewesen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel sei einer höher als erwartet ausgefallenen Nettoverschuldung des Bergbaukonzerns geschuldet./rob/bek/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:05 / GMT

    Rio Tinto

    -2,99 %
    -3,46 %
    +10,12 %
    +34,26 %
    +30,78 %
    +15,89 %
    +10,39 %
    +235,88 %
    +562,86 %
    ISIN:GB0007188757WKN:852147

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie

    Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,99 % und einem Kurs von 81,34 auf Tradegate (19. Februar 2026, 20:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um -3,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 101,97 Mrd..

    Rio Tinto zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,8472. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 998,25GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 80,00GBP was eine Bandbreite von -26,24 %/-1,65 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 7840 Euro

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
