    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPernod Ricard AktievorwärtsNachrichten zu Pernod Ricard

    ANALYSE-FLASH

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan belässt Pernod Ricard auf 'Neutral' - Ziel 90 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan belässt Pernod Ricard auf Neutral 90€
    • Management erwartet stark höhere Umsätze 2. Hj
    • Schwache Verbraucherstimmung in China hält an.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Pernod Ricard auf 'Neutral' - Ziel 90 Euro
    Foto: Ralf - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard nach einer Telefonkonferenz zu Geschäftszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Dort habe das Management hinsichtlich besserer Umsätze im zweiten Geschäftshalbjahr für Zuversicht sorgen wollen, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings setze sich die schwache Verbraucherstimmung auf dem wichtigen Absatzmarkt China fort./bek/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 11:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 11:08 / GMT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Pernod-Ricard SA!
    Long
    76,13€
    Basispreis
    0,81
    Ask
    × 11,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    89,57€
    Basispreis
    0,65
    Ask
    × 10,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Pernod Ricard

    +0,60 %
    -1,49 %
    +11,94 %
    +4,97 %
    -15,11 %
    -57,47 %
    -49,54 %
    -14,00 %
    +110,17 %
    ISIN:FR0000120693WKN:853373

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pernod Ricard Aktie

    Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 83,54 auf Tradegate (19. Februar 2026, 19:46 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pernod Ricard Aktie um -1,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von Pernod Ricard bezifferte sich zuletzt auf 21,07 Mrd..

    Pernod Ricard zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von -10,22 %/+18,51 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 90 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 90,00, was eine Steigerung von +10,16% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Pernod Ricard - 853373 - FR0000120693

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Pernod Ricard. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH JPMorgan belässt Pernod Ricard auf 'Neutral' - Ziel 90 Euro Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard nach einer Telefonkonferenz zu Geschäftszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Dort habe das Management hinsichtlich besserer Umsätze im zweiten Geschäftshalbjahr für …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     