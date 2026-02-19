ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Pernod Ricard auf 'Neutral' - Ziel 90 Euro
- JPMorgan belässt Pernod Ricard auf Neutral 90€
- Management erwartet stark höhere Umsätze 2. Hj
- Schwache Verbraucherstimmung in China hält an.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard nach einer Telefonkonferenz zu Geschäftszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Dort habe das Management hinsichtlich besserer Umsätze im zweiten Geschäftshalbjahr für Zuversicht sorgen wollen, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings setze sich die schwache Verbraucherstimmung auf dem wichtigen Absatzmarkt China fort./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 11:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 11:08 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pernod Ricard Aktie
Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 83,54 auf Tradegate (19. Februar 2026, 19:46 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pernod Ricard Aktie um -1,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,94 %.
Die Marktkapitalisierung von Pernod Ricard bezifferte sich zuletzt auf 21,07 Mrd..
Pernod Ricard zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von -10,22 %/+18,51 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 90 Euro
Ich habe auch damit spekuliert hier eine Position zu eröffnen. Habe mich dagegen entschieden.
In einer Zeit wo noch Wachstum da war, waren solche KGVs auch mal vertretbar. Mittlerweile sind es 3 Jahre mit Umsatzrückgang und deshalb die Neubewertung. Wenn man sich die Schulden anschaut immer noch kein Schnäppchen und ob das Wachstum zurück kommt eher unwahrscheinlich. Ich denke die niedrigeren KGVs werden sich so schnell nicht mehr ändern. Schade um deine Knete, aber ich glaube da gibt es aussichtsreichere Investments.