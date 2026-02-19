JPMorgan belässt Pernod Ricard auf 'Neutral' - Ziel 90 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pernod Ricard Aktie

Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 83,54 auf Tradegate (19. Februar 2026, 19:46 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pernod Ricard Aktie um -1,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,94 %.

Die Marktkapitalisierung von Pernod Ricard bezifferte sich zuletzt auf 21,07 Mrd..

Pernod Ricard zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von -10,22 %/+18,51 % bedeutet.