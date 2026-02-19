    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKlarna Group Registered AktievorwärtsNachrichten zu Klarna Group Registered

    Diese Fintech-Aktie entwickelt sich immer mehr zum Kapitalvernichter

    Der Buy-Now-Pay-Later-Konzern Klarna macht im vierten Quartal erstmals 1 Milliarde US-Dollar Umsatz – doch die Aktie bricht ein! Die noch junge Börsengeschichte der Schweden wird immer mehr zum Anleger-Albtraum.

    Im vierten Quartal hat einen Umsatz von 1,08 Milliarden US-Dollar erzielt – etwas mehr als die von Wall Street erwarteten 1,07 Milliarden US-Dollar. Auch der Brutto-Warenwert (GMV) von 38,7 Milliarden US-Dollar übertraf die Analystenprognosen von 38,1 Milliarden US-Dollar. Doch die positive Nachricht scheint bei den Anlegern nicht anzukommen: Die Klarna-Aktien brachen am Donnerstag um mehr als 27 Prozent auf rund 13,80 US-Dollar ein und erreichten damit einen historischen Tiefstand.

    Beim IPO im September 2025 mit einem Einstandskurs von 45 US-Dollar gestartet, summieren sich die Verluste mittlerweile auf knapp 70 Prozent. Doch in den beiden seither vorgelegten Quartalsberichten musste das Unternehmen jeweiles saftige Verluste melden, im 4. Quartal waren es 241 Millionen US-Dollar.

    Trotz der Umsatzsteigerung von Klarna sind die zugrunde liegenden Zahlen gemischt. Die Zahl der aktiven Nutzer stieg auf 118 Millionen, was die Markterwartungen von 117 Millionen übertraf. Doch der Umsatz pro aktivem Nutzer blieb mit 30 US-Dollar unverändert. 

    Der knallharte Abverkauf nach den Zahlen lässt sich zum Teil auf die vorsichtige Prognose für das erste Quartal zurückführen. Klarna erwartet einen Umsatz von 900 bis 980 Millionen US-Dollar, was unter den Erwartungen der Analysten liegt, die mit 965 Millionen US-Dollar gerechnet hatten. Auch der Brutto-Warenwert wird mit 32 bis 33 Milliarden US-Dollar deutlich unter den Analystenschätzungen von 33,4 Milliarden US-Dollar erwartet.

    Die Anleger haben zudem Zweifel an Klarnas Fähigkeit, Gewinne zu erzielen. Die Fintech-Firma begründet das schlechte Abschneiden mit der schnellen Expansion von Bankdienstleistungen, insbesondere dem Ratenzahlungsangebot "Fair Financing". 

    Für das Jahr 2026 rechnet Klarna mit einem Brutto-Warenwert von mehr als 155 Milliarden US-Dollar, was unter der Markterwartung von 159 Milliarden US-Dollar liegt. Auch die Umsatzprognose für 2026 fiel mit einem Anstieg von 24 Prozent schwächer aus als die 29 bis 31 Prozent, die von Analysten und der Wall Street erwartet wurden.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Klarna Group Registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -26,06 % und einem Kurs von 11,86EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 20:14 Uhr) gehandelt.


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
