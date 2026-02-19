Wird Donald Trump den Krieg gegen den Iran beginnen? Heute sagte er, der Iran habe noch zehn Tage Zeit - aber die Bewegungen des Militärs Richtung Iran sind anhaltend intensiv. Laut Lindsay Graham (Senator) sei die Entscheidung zum Krieg gegen den Iran bereits gefallen. Eine Art "Krieg" passiert auch an den Finanzmärkten: die Privatinvestoren haben massiv gekauft (vor allem die zuletzt verprügelten Software-Aktien) - während die institutionellen Investoren laut Bank of America so stark Kapital aus den Finanzmärkten der USA abzogen wie nur zweimal zuvor seit der Finanzkrise 2008. Wer gewinnt diesen "Investoren-Krieg"? Das lange gültige Motto Buy the dip - oder funktioniert das nicht mehr?

Hinweise aus Video:

1. EZB-Lagarde tritt vorzeitig ab wegen Rechtsruck? Dovisher Nachfolger!

2. China und der US-Dollar: Der große Irrtum

Das Video "Trump, Iran, Finanzmärkte: Die zwei Kriege! " sehen Sie hier..