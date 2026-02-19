    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Regierung muss Sklaverei-Ausstellung wiederherstellen

    Für Sie zusammengefasst
    • Gericht ordnet Wiederanbringung der Tafeln an sofort!
    • Richterin zieht Vergleich zu Orwells Roman 1984...
    • Philadelphia klagt Tafeln werden wieder montiert!!
    US-Regierung muss Sklaverei-Ausstellung wiederherstellen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach einer scharfen gerichtlichen Rüge gegen die US-Regierung haben Arbeiter in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania mit der Wiederherstellung einer Ausstellung zur Sklaverei begonnen. Die Tafeln am Standort der Fundamente des historischen "President's House", das in den 1790er Jahren als erstes Amtshaus der US-Präsidenten diente, waren im Januar auf Anweisung der Regierung von US-Präsident Donald Trump entfernt worden. Eine Bundesrichterin ordnete an, diese bis Freitag wieder vollständig anzubringen.

    Richterin zieht Orwell-Vergleich

    In ihrer 40-seitigen Entscheidung zog die von dem republikanischen Ex-Präsidenten George W. Bush ernannte US-Bezirksrichterin Cynthia Rufe Parallelen zu George Orwells Roman "1984". "Als ob das Wahrheitsministerium aus George Orwells "1984" nun existierte", müsse das Gericht klären, ob die Bundesregierung historische Wahrheiten "auseinandernehmen und zerlegen" dürfe. "Das darf sie nicht."

    Die Ausstellung thematisiert das Leben von neun Menschen, die von George Washington, dem ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten, während seiner Zeit im Präsidentenhaus in Philadelphia versklavt wurden. Die Tafeln waren Teil einer Gedenkstätte und beleuchten den Widerspruch zwischen den Idealen von Freiheit und der Realität der Sklaverei in der frühen Republik.

    Richterin Rufe stellte fest, dass im Verfahren keine der beiden Parteien die historische Richtigkeit der Tafeln bestritten habe. Die Bundesregierung könne ihre Sichtweise an anderer Stelle frei vertreten, schrieb sie. Für eine Änderung der Ausstellung müsse sie aber die Stadt konsultieren.

    Trump fordert "positives" Geschichtsbild

    Hintergrund ist eine Verfügung Trumps vom vergangenen März, in der er forderte, Darstellungen zu entfernen, die Amerikaner "unangemessen herabsetzen". Öffentliche Monumente sollten "moralisch aufrichtend" sein. Vertreter des Weißen Hauses erklärten im Dezember, die Amerikaner hätten "keine Geduld für Museen, die kein positives Bild der amerikanischen Geschichte vermitteln".

    Die Stadt Philadelphia hatte gegen die Entfernung geklagt. Bürgermeisterin Cherelle Parker betonte, man werde zum 250. Jahrestag der US-Unabhängigkeit "mit Stolz feiern - einem Stolz, der daraus erwächst, unsere gesamte Geschichte und unsere gesamte Wahrheit anzuerkennen, so schmerzhaft sie auch sein mag". Die Bundesregierung legte gegen die Entscheidung Berufung ein. Das Gericht untersagte ihr jedoch vorläufig auch, neue Interpretationen der Geschichte am Standort zu installieren, solange der Rechtsstreit andauert./hae/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    US-Regierung muss Sklaverei-Ausstellung wiederherstellen Nach einer scharfen gerichtlichen Rüge gegen die US-Regierung haben Arbeiter in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania mit der Wiederherstellung einer Ausstellung zur Sklaverei begonnen. Die Tafeln am Standort der Fundamente des historischen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     