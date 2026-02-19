Rheinmetall Aktie steigt um +2,85 % - 19.02.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Mit einer Performance von +2,85 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,48 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Rheinmetall Aktie. Nach einem Plus von +5,48 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1.741,00€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Obwohl sich die Rheinmetall Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -1,36 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +9,14 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,81 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Rheinmetall um +9,23 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,75 % geändert.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,14 % 1 Monat -8,81 % 3 Monate -1,36 % 1 Jahr +82,84 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um neue Aufträge (dänische containerbasierte Feldlazarette) und die erfolgreiche Erprobung der FV‑014‑Loitering‑Munition mit Aussicht auf Folgeaufträge; Analysten haben Kursziele laut Simply Wall Street nach unten angepasst; Debatten zu Bewertung und Margen (Op.-Marge 15,2 % 2024 vs. 15,5 % 2025‑Erwartung) sowie Skepsis, ob die Margen‑Ziele bis 2030 erreichbar sind; Geopolitik wird als Nachfrage‑Treiber gesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 79,67 Mrd.EUR € wert.

Am Donnerstag hat der Dax nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 25.044 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,9 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem bereits schwachen …

Rote Vorzeichen prägen heute die Börsen auf beiden Seiten des Atlantiks – besonders Technologie- und Standardwerte geraten unter Druck, während nur wenige Titel positiv herausstechen.

So schlagen sich die Wettbewerber von Rheinmetall

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,85 %. Thales notiert im Plus, mit +0,61 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,93 %. Lockheed Martin legt um +2,36 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +1,56 %.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.