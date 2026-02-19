Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 19.02.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.02.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Booking Holdings
Tagesperformance: -6,13 %
Platz 1
Performance 1M: -25,46 %
Insmed
Tagesperformance: +5,86 %
Platz 2
Performance 1M: -6,93 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -4,47 %
Platz 3
Performance 1M: +28,15 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -3,98 %
Platz 4
Performance 1M: -29,99 %
Western Digital
Tagesperformance: -3,52 %
Platz 5
Performance 1M: +33,39 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -3,46 %
Platz 6
Performance 1M: +23,35 %
Intuit
Tagesperformance: -3,04 %
Platz 7
Performance 1M: -29,92 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 8
Performance 1M: -5,80 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: -2,74 %
Platz 9
Performance 1M: -26,33 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 10
Performance 1M: -1,11 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -2,69 %
Platz 11
Performance 1M: +3,09 %
Mondelez International Registered (A)
Tagesperformance: -2,57 %
Platz 12
Performance 1M: +2,75 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 13
Performance 1M: -5,98 %
Adobe
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 14
Performance 1M: -12,57 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 15
Performance 1M: -33,17 %
Workday (A)
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 16
Performance 1M: -24,67 %
Intel
Tagesperformance: -2,26 %
Platz 17
Performance 1M: -3,72 %
Texas Instruments
Tagesperformance: -2,20 %
Platz 18
Performance 1M: +13,84 %
Ferrovial
Tagesperformance: -2,15 %
Platz 19
Performance 1M: +3,81 %
Micron Technology
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 20
Performance 1M: +13,78 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Im wallstreetONLINE-Forum wird Micron durch starke institutionelle Käufe (u.a. Tepper) und TrendForce-Prognosen deutlich steigender DRAM/NAND-Preise fundamental gestützt. Ein Nutzer nennt 8,40 USD/Q (rollierend ~34 USD/Jahr) und ein 20er KGV → Ziel ~650–700 USD; andere sehen nur 10–20% Upside 2026 und warnen vor Überbewertung. 14‑Tage-Performance nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.
Zscaler
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 21
Performance 1M: -20,19 %
Paychex
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 22
Performance 1M: -16,45 %
