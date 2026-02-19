Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 19.02.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.02.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
EPAM Systems
Tagesperformance: -19,65 %
Platz 1
Performance 1M: -39,96 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: +15,23 %
Platz 2
Performance 1M: -32,34 %
Pool
Tagesperformance: -13,07 %
Platz 3
Performance 1M: -18,71 %
Deere
Tagesperformance: +12,04 %
Platz 4
Performance 1M: +31,02 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: +11,73 %
Platz 5
Performance 1M: +47,23 %
Omnicom Group
Tagesperformance: +10,39 %
Platz 6
Performance 1M: -11,84 %
Occidental Petroleum
Tagesperformance: +7,16 %
Platz 7
Performance 1M: +20,98 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: +6,79 %
Platz 8
Performance 1M: -10,11 %
Moderna
Tagesperformance: +6,06 %
Platz 9
Performance 1M: +11,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Ich brauche noch die Angabe zur Kursentwicklung der letzten 14 Tage in Prozent (z. B. +5,4% oder -3,2%). Bitte nennen — dann fasse ich das Sentiment aus dem wallstreetONLINE-Forum in maximal 450 Zeichen zusammen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Moderna eingestellt.
Booking Holdings
Tagesperformance: -5,98 %
Platz 10
Performance 1M: -25,46 %
Apollo Global Management
Tagesperformance: -5,76 %
Platz 11
Performance 1M: -19,77 %
Blackstone
Tagesperformance: -5,52 %
Platz 12
Performance 1M: -24,36 %
United Airlines Holdings
Tagesperformance: -5,39 %
Platz 13
Performance 1M: +2,12 %
Quanta Services
Tagesperformance: +5,37 %
Platz 14
Performance 1M: +18,12 %
Skyworks Solutions
Tagesperformance: -5,36 %
Platz 15
Performance 1M: +6,04 %
Southern
Tagesperformance: +4,95 %
Platz 16
Performance 1M: +1,75 %
Smurfit Westrock Public Limited Company
Tagesperformance: -4,95 %
Platz 17
Performance 1M: +17,39 %
Ares Management Registered (A)
Tagesperformance: -4,78 %
Platz 18
Performance 1M: -22,62 %
Live Nation Entertainment
Tagesperformance: +4,77 %
Platz 19
Performance 1M: +5,52 %
Delta Air Lines (DE)
Tagesperformance: -4,76 %
Platz 20
Performance 1M: -0,27 %
Accenture Registered (A)
Tagesperformance: -4,45 %
Platz 21
Performance 1M: -26,56 %
Invitation Homes
Tagesperformance: -4,41 %
Platz 22
Performance 1M: -3,38 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -4,38 %
Platz 23
Performance 1M: +28,15 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: +4,36 %
Platz 24
Performance 1M: +20,40 %
Aptiv Swiss Holdings Limited Registered
Tagesperformance: -4,21 %
Platz 25
Performance 1M: +5,20 %
Southwest Airlines
Tagesperformance: -4,20 %
Platz 26
Performance 1M: +25,50 %
Lennar Registered (A)
Tagesperformance: -3,86 %
Platz 27
Performance 1M: +0,28 %
Insulet
Tagesperformance: -3,86 %
Platz 28
Performance 1M: -11,40 %
Huntington Ingalls Industries
Tagesperformance: +3,80 %
Platz 29
Performance 1M: +2,36 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: -3,63 %
Platz 30
Performance 1M: +15,00 %
Paycom Software
Tagesperformance: -3,60 %
Platz 31
Performance 1M: -17,20 %
Molina Healthcare
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 32
Performance 1M: -26,37 %
Expand Energy Corporation
Tagesperformance: +3,54 %
Platz 33
Performance 1M: -0,32 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -3,53 %
Platz 34
Performance 1M: +23,35 %
Comfort Systems USA
Tagesperformance: +3,20 %
Platz 35
Performance 1M: +17,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Comfort Systems USA
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert positives, fundamentals-getriebenes Sentiment: Umsatz +≈25% auf ~8,8 Mrd. $, operativer Gewinn +≈50% auf >1,3 Mrd. $, Auftragsbestand ~9,4 Mrd. $. Firma profitiert vom KI-/Rechenzentrumsboom, modularer Aufbau, starker Cashflow, Dividendensteigerung und Aktienrückkäufen. Chart: starker Jahresaufwärtstrend, aber deutlich über 200‑Tage‑Linie; zwei >10% Rücksetzer (Nov/Dez). Bewertung wird als ambitioniert beschrieben; Kursentwicklung der letzten 14 Tage wurde nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Comfort Systems USA eingestellt.
Charles River Laboratories International
Tagesperformance: +3,15 %
Platz 36
Performance 1M: -29,53 %
Humana
Tagesperformance: +2,99 %
Platz 37
Performance 1M: -32,49 %
Edison
Tagesperformance: +2,91 %
Platz 38
Performance 1M: +15,32 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 39
Performance 1M: +0,20 %
CRH
Tagesperformance: +2,86 %
Platz 40
Performance 1M: -4,02 %
