Ottobock Aktie überzeugt mit Kursplus - 19.02.2026

Der Kurs der Ottobock Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -19,04 %.

Mit einer Performance von +3,21 % konnte die Ottobock Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,40 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Ottobock Aktie. Nach einem Plus von +0,40 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 57,83€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,15 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,84 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Ottobock einen Rückgang von -12,89 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,81 % geändert.

Ottobock Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,15 % 1 Monat -14,84 % 3 Monate -19,04 % 1 Jahr -17,25 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Ottobock Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursrisiken und Bewertung von Ottobock: Sorge, dass nach Ende der Lock‑up‑Frist und wegen schwachem Ausblick der Kurs weiter fallen könnte; Kritik an hoher IPO‑Bewertung und hoher Marktkapitalisierung (KGV ~74) sowie an bereinigten Zahlen; Bedenken wegen 80% Anteils von Näder und niedriger Eigenkapitalquote; einige sprechen von Einstiegen bei deutlich tieferen Kursen (z. B. ~40 €, fairer Preis ~15 €), andere nutzten Stop‑Loss/verkauften.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Ottobock eingestellt.

Informationen zur Ottobock Aktie

Es gibt 64 Mio. Ottobock Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,69 Mrd.EUR € wert.

Rote Vorzeichen prägen heute die Börsen auf beiden Seiten des Atlantiks – besonders Technologie- und Standardwerte geraten unter Druck, während nur wenige Titel positiv herausstechen.

Top- und Flop-Aktien am 19.02.2026 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Ottobock Aktie jetzt kaufen?

Ob die Ottobock Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ottobock Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.