Gestrandete Astronauten - Nasa stuft Vorfall als schwerwiegend ein

"Aufgrund des Verlusts der Manövrierfähigkeit des Raumschiffs beim Anflug der Besatzung auf die Raumstation und der damit verbundenen finanziellen Schäden, hat die Nasa den Testflug als Zwischenfall vom Type A eingestuft", hieß es in einer Mitteilung der US-Raumfahrtbehörde. Ein Type-A-Zwischenfall ist bei der Nasa die höchste Kategorie für einen Zwischenfall.

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Nasa bewertet die Raumschiff-Panne, wegen der zwei Astronauten rund neun Monate länger als geplant auf der Internationalen Raumstation ISS bleiben mussten, als schwerwiegenden Vorfall.

"Obwohl es keine Verletzten gab und die Mission vor dem Andocken wieder unter Kontrolle gebracht wurde, erkennt diese höchste Einstufung an, dass das Potenzial für einen schwerwiegenden Zwischenfall bestand", so die Mitteilung.

Risiko "nicht mit Sicherheitsstandards vereinbar"



Die Astronauten Suni Williams und Barry Wilmore waren Anfang Juni 2024 mit dem Boeing -Raumschiff "Starliner" zur ISS gekommen und sollten eigentlich nur rund eine Woche dort bleiben. Aufgrund technischer Probleme mit ihrem Raumschiff entschied die Nasa aus Sicherheitsgründen jedoch, sie mit einem anderen Raumschiff und erst rund neun Monate später wieder zur Erde zurückkehren zu lassen.

In der Mitteilung hieß es, eine unabhängige Untersuchung habe ergeben, dass ein Zusammenspiel von "Hardwarefehlern, Qualifikationslücken, Führungsfehlern und kulturellen Schwächen" Risikobedingungen geschaffen hätten, "die nicht mit den Sicherheitsstandards der Nasa für die bemannte Raumfahrt vereinbar sind". Die Ermittlung der technischen Ursachen werde fortgesetzt./apo/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,19 % und einem Kurs von 198,7 auf Lang & Schwarz (19. Februar 2026, 22:10 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um -0,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,51 %. Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 156,22 Mrd.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 288,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 298,00USD was eine Bandbreite von +38,49 %/+50,07 % bedeutet.



