    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBoeing AktievorwärtsNachrichten zu Boeing
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gestrandete Astronauten - Nasa stuft Vorfall als schwerwiegend ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Nasa stuft Starliner-Ausfall als Type-A ein...
    • 2 Astronauten blieben ~9 Monate länger auf ISS
    • Unters.: Hardware, Führung, Kultur mangelhaft.
    Gestrandete Astronauten - Nasa stuft Vorfall als schwerwiegend ein
    Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Nasa bewertet die Raumschiff-Panne, wegen der zwei Astronauten rund neun Monate länger als geplant auf der Internationalen Raumstation ISS bleiben mussten, als schwerwiegenden Vorfall.

    "Aufgrund des Verlusts der Manövrierfähigkeit des Raumschiffs beim Anflug der Besatzung auf die Raumstation und der damit verbundenen finanziellen Schäden, hat die Nasa den Testflug als Zwischenfall vom Type A eingestuft", hieß es in einer Mitteilung der US-Raumfahrtbehörde. Ein Type-A-Zwischenfall ist bei der Nasa die höchste Kategorie für einen Zwischenfall.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu The Boeing Company!
    Long
    220,78€
    Basispreis
    1,23
    Ask
    × 9,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    259,99€
    Basispreis
    2,31
    Ask
    × 9,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Obwohl es keine Verletzten gab und die Mission vor dem Andocken wieder unter Kontrolle gebracht wurde, erkennt diese höchste Einstufung an, dass das Potenzial für einen schwerwiegenden Zwischenfall bestand", so die Mitteilung.

    Risiko "nicht mit Sicherheitsstandards vereinbar"

    Die Astronauten Suni Williams und Barry Wilmore waren Anfang Juni 2024 mit dem Boeing -Raumschiff "Starliner" zur ISS gekommen und sollten eigentlich nur rund eine Woche dort bleiben. Aufgrund technischer Probleme mit ihrem Raumschiff entschied die Nasa aus Sicherheitsgründen jedoch, sie mit einem anderen Raumschiff und erst rund neun Monate später wieder zur Erde zurückkehren zu lassen.

    In der Mitteilung hieß es, eine unabhängige Untersuchung habe ergeben, dass ein Zusammenspiel von "Hardwarefehlern, Qualifikationslücken, Führungsfehlern und kulturellen Schwächen" Risikobedingungen geschaffen hätten, "die nicht mit den Sicherheitsstandards der Nasa für die bemannte Raumfahrt vereinbar sind". Die Ermittlung der technischen Ursachen werde fortgesetzt./apo/DP/he

    Boeing

    -2,18 %
    -2,44 %
    -2,94 %
    +25,75 %
    +28,06 %
    +13,50 %
    +13,02 %
    +102,66 %
    +990,52 %
    ISIN:US0970231058WKN:850471

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie

    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,19 % und einem Kurs von 198,7 auf Lang & Schwarz (19. Februar 2026, 22:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um -0,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 156,22 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 288,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 298,00USD was eine Bandbreite von +38,49 %/+50,07 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Boeing - 850471 - US0970231058

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Boeing. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Gestrandete Astronauten - Nasa stuft Vorfall als schwerwiegend ein Die Nasa bewertet die Raumschiff-Panne, wegen der zwei Astronauten rund neun Monate länger als geplant auf der Internationalen Raumstation ISS bleiben mussten, als schwerwiegenden Vorfall. "Aufgrund des Verlusts der Manövrierfähigkeit des …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     