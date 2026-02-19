Wirtschaft
US-Börsen lassen nach - Spannungen zwischen USA und Iran im Fokus
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.862 Punkten 0,3 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 24.797 Punkten 0,4 Prozent im Minus.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1770 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8496 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 5.000 US-Dollar gezahlt (+0,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 136,57 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 71,93 US-Dollar, das waren 2,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Danke für die Einschätzung @Timburg , ich sehe das ähnlich...👍 Mein Anleihen-Anteil im Depot ist aktuell ca 11-12%, möchte ich aber noch etwas ausbauen. Brasilien ist am stärksten gewichtet bei mir, die Zukäufe der letzten Tage waren A4EHDC und A4EFFK, beide etwas aufgestockt.
Hallo Louis04,
Dividendendepot Jan 2026
Eingang: 999,45€ von:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/23008/board/20260214101117-bildschirmfoto-2026-02-14-um-09-39-14.png
Bei der Anleihe handelt es sich um 2,7% Floater BNP Anleihe, die vierteljährlich zahlt & mit der ich 10-jährige US Treasury ersetzt habe(fällig Ende 25). Von US Anleihen werde ich mich derzeit fern halten. Um mich aber in 5 Jahren wieder darüber freuen zu können, eine fällig gewordene Festanlage neu zu positionieren, nehme ich den relativ geringen Zins in Kauf. Und schliesslich: Sicherheit hat eben seinen Preis.
Was sonst?
Verkäufe: VICI: düstere Aussichten & wahrscheinlich Dividendencut. Ausserdem: Reduktion US Titel - opportunistisches Marktverhalten…
Dafür habe ich Enel aufgestockt und bin in DBS Group neu eingestiegen. Ich glaube, DBS Group haben auch einige von euch?
Noch eine Frage an dich@ Timburg: Beachtest du eigentlich die Gewichtung von Branchen/Sektoren bei der Auswahl in deiner Flaggenparade?
Ich habe festgestellt, dass eine zu weit aufgefächerte Differenzierung in sehr kleine Positionen (2-3000EK) weniger cashflow bringt, als wenn man bestehende Positionen mit Div Rendite 4% aufwärts aufstockt. Das gilt besonders dann, wenn eine Aktie im Laufe der Zeit einen sehr guten Kursverlauf aufweist, aus den 2- oder 3k inzwischen 15 oder 20k geworden sind, die Dividendenzahlung aber aufgrund der Anzahl der gehaltenen Aktien immer noch minimal ist. Daher verkaufe ich lieber ein bisschen Gewinn und reinvestiere in bestehende Titel, um eine ausgeglichenere Sektorengewichtung zu erreichen. Wie hält du das?
Ich wünsche allen ein schönes Wochenende und hoffe, dass Dein Bestreben, Timburg, gerade auch Jüngere mit deinem thread anzusprechen, weiter Früchte trägt. Und sich das zarte Pflänzchen Kapitalmarktbewusstsein - aller Generationen - in Deutschland so entschieden weiter entwickelt, dass die verschnarchten Neid- und Klassenkampftöne auf taube Ohren stoßen. Als ginge Börse ohne Arbeit?!
louis04