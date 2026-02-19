US-Börsen lassen nach - Spannungen zwischen USA und Iran im Fokus

Danke für die Einschätzung @ , ich sehe das ähnlich...👍 Mein Anleihen-Anteil im Depot ist aktuell ca 11-12%, möchte ich aber noch etwas ausbauen. Brasilien ist am stärksten gewichtet bei mir, die Zukäufe der letzten Tage waren A4EHDC und A4EFFK, beide etwas aufgestockt.





ZAR kaufe ich nicht mehr nach, die liefen ja schon sensationell in den letzten Monaten und sind mir jetzt bissi teuer geworden.





TYR habe ich tatsächlich auch ein paar A4EGHT und A4EA4Z, kleine Posten mit überschaubarer Restlaufzeit, aber ich fand den Zock bei derart hohen Zinsen reizvoll, weil ich glaube, dass der Verfall der TYR etwas ausgebremst wird, und somit "was übrig bleiben" wird. Aber wie gesagt, nur kleine Zockerposis...





INR habe ich auch auf der WL, hier warte ich aber auf eine Stabilisierung der Rupie, die verfällt mir aktuell noch zu schnell für um die 7% Zinsen. Sollte da etwas Ruhe reinkommen, werde ich wohl A3LWNK kaufen.





KZT wollte ich A4EF3E kaufen, "durfte" ich aber nicht. Offenbar gesperrt für "privat", mir allerdings unverständlich, da COP und noch exotischere Sachen problemlos handelbar sind?!





MXN habe ich A2R1GC, wollte ich kürzlich etwas aufstocken, aber der Spread ist komischerweise exorbitant hoch geworden (>5%), das war letztes Jahr, als ich da rein bin, noch nicht so extrem...





Grundsätzlich rechne ich mittelfristig mit weiter fallenden Zinsen, was diesen mittel-/langlaufenden Hochzins-Exoten ja eher zugute kommen sollte. Alles nur meine pers Meinung, keine Empfehlung es mir gleich zu tun!😎





Für weitere Denkanstöße in diesem Sektor bin ich immer dankbar, gern auch per Mail... mögen die Zinsen mit uns sein! 👍