    SWI Capital Holding Ltd wird an der Euronext Amsterdam notiert

    SWI Capital Holding Ltd positioniert sich als globaler Investmentplayer: an der Euronext Amsterdam gelistet, breit diversifiziert und mit starkem Management an der Spitze.

    SWI Capital Holding Ltd wird an der Euronext Amsterdam notiert
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • SWI Capital Holding Ltd wird an der Euronext Amsterdam unter dem Tickersymbol "SWICH" notiert; 100 % der Aktien werden dort gehandelt.
    • Die Notierung umfasst 430.561.189 bestehende Aktien, der Ausgabepreis beträgt 3,76 € pro Aktie und die Marktkapitalisierung wird mit 1.618.910.071 € angegeben.
    • Top-Management: Max-Hervé George (Gründer & Geschäftsführer SWI) und Jaume Sabater (Gründer & Geschäftsführer Stoneweg); neuer Verwaltungsratsvorsitzender ist Arnaud de Puyfontaine (nicht-geschäftsführender Direktor).
    • Größe der Gruppe: Weltweit vertreten mit über 280 Mitarbeitenden in 26 Niederlassungen in 18 Ländern, verwaltetem Vermögen von rund 11 Mrd. € und einer Pro‑forma‑Bilanz zum 31.12.2025 von ca. 3,2 Mrd. €.
    • Kerngeschäft: Globaler Investmentkonzern mit Schwerpunkten auf Immobilien (Stoneweg: >300 Objekte, Fokus USA & Europa), digitale Infrastruktur (AiOnX/Rechenzentren), Finanzdienstleistungen, Hedgefonds, FinTech sowie Sport & Entertainment; zwei börsennotierte Vehikel (SERT in Singapur, Varia US an der SIX).
    • Update digitale Infrastruktur: Über eine Tochtergesellschaft sind Käufe von Minderheitsbeteiligungen an digitalen Infrastruktur- und technologiegestützten Assets vereinbart; es laufen fortgeschrittene Verhandlungen über eine zusätzliche bedeutende Beteiligung (inkl. bevorzugter Liquidationsrechte), Abschluss ist nicht garantiert und unterliegt behördlicher Genehmigung.






