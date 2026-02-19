45 0 Kommentare SWI Capital Holding Ltd wird an der Euronext Amsterdam notiert

SWI Capital Holding Ltd positioniert sich als globaler Investmentplayer: an der Euronext Amsterdam gelistet, breit diversifiziert und mit starkem Management an der Spitze.

SWI Capital Holding Ltd wird an der Euronext Amsterdam unter dem Tickersymbol "SWICH" notiert; 100 % der Aktien werden dort gehandelt.

Die Notierung umfasst 430.561.189 bestehende Aktien, der Ausgabepreis beträgt 3,76 € pro Aktie und die Marktkapitalisierung wird mit 1.618.910.071 € angegeben.

Top-Management: Max-Hervé George (Gründer & Geschäftsführer SWI) und Jaume Sabater (Gründer & Geschäftsführer Stoneweg); neuer Verwaltungsratsvorsitzender ist Arnaud de Puyfontaine (nicht-geschäftsführender Direktor).

Größe der Gruppe: Weltweit vertreten mit über 280 Mitarbeitenden in 26 Niederlassungen in 18 Ländern, verwaltetem Vermögen von rund 11 Mrd. € und einer Pro‑forma‑Bilanz zum 31.12.2025 von ca. 3,2 Mrd. €.

Kerngeschäft: Globaler Investmentkonzern mit Schwerpunkten auf Immobilien (Stoneweg: >300 Objekte, Fokus USA & Europa), digitale Infrastruktur (AiOnX/Rechenzentren), Finanzdienstleistungen, Hedgefonds, FinTech sowie Sport & Entertainment; zwei börsennotierte Vehikel (SERT in Singapur, Varia US an der SIX).

Update digitale Infrastruktur: Über eine Tochtergesellschaft sind Käufe von Minderheitsbeteiligungen an digitalen Infrastruktur- und technologiegestützten Assets vereinbart; es laufen fortgeschrittene Verhandlungen über eine zusätzliche bedeutende Beteiligung (inkl. bevorzugter Liquidationsrechte), Abschluss ist nicht garantiert und unterliegt behördlicher Genehmigung.





Lesen Sie auch Klimaklage gegen Trump Trump will Treibhausgase für harmlos erklären: Der Rechtsstreit beginnt! Gefährliche Zukunft der KI Wird KI bald zur echten Gefahr? Altman warnt vor seinem eigenen Produkt! Donut Lab Finnischer Feststoff-Wunderakku: Nikola 2.0 oder Batterie-Gral geknackt? Ölkrise eskaliert Energie-Lockdown? Ungarn und Slowakei drohen der Ukraine





wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.