RBC stuft Schott Pharma auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schott Pharma nach Quartalszahlen des Pharmazulieferers auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Analyst Charles Weston erhöhte daraufhin seine Schätzungen für den Umsatz, das operative Ergebnis (Ebitda) und das Ergebnis je Aktie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie für die Jahre 2026 bis 2028./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 15:41 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 15:41 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 15,12EUR auf Lang & Schwarz (19. Februar 2026, 22:42 Uhr) gehandelt.



