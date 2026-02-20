Fintechwerx unterzeichnet Absichtserklärung hinsichtlich einer Investition in ein in Gibraltar reguliertes Zahlungsinstitut

Vancouver, British Columbia – 19. Februar 2026 / IRW-Press / Fintechwerx International Software Services Inc. („Fintechwerx“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass es am 19. Februar 2026 eine Absichtserklärung („LOI“) mit dem im Vereinigten Königreich ansässigen Unternehme4n CardCorp Limited („CardCorp“) und Nova Business Holdings Ltd, firmierend als Stream Innovation Group („Stream“), zwei unabhängigen Dritten, unterzeichnet hat, um bei der Gründung und Kapitalisierung eines Zahlungsinstituts mit Sitz in Gibraltar zusammenzuarbeiten.

Die Parteien beabsichtigen, in Gibraltar ein neues Unternehmen zu gründen, das eine Zulassung als Zahlungsinstitut (Klasse C) gemäß dem Finanzdienstleistungsgesetz von 2019 und den Finanzdienstleistungsvorschriften (Zahlungsdienste) von 2020 beantragen wird, was die Genehmigung durch die Finanzdienstleistungskommission von Gibraltar erfordert.

Nach Unterzeichnung endgültiger Vereinbarungen und Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden beabsichtigt Fintechwerx, 250.000 £ in den Erwerb einer 20%igen Beteiligung an dem zu gründenden Unternehmen zu investieren. CardCorp und Stream werden jeweils 40 % besitzen.

Das geplante Unternehmen soll vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der Genehmigung der Zahlungssysteme als Zahlungsvermittler („PayFac“) im Rahmen von Sponsoringvereinbarungen mit führenden Visa- und Mastercard-Mitgliedsinstituten tätig werden.

Im Rahmen der LOI hat sich Fintechwerx bereit erklärt, zunächst 50.000 £ für Aufsichts-, Rechts- und Gründungskosten bereitzustellen, die im Zusammenhang mit der Durchführung der geplanten Transaktion anfallen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die geplante Transaktion abgeschlossen oder die behördliche Genehmigung erteilt wird.

Laut George Hofsink, Mitbegründer und Chief Executive Officer von Fintechwerx, bringt diese Investition Fintechwerx in Einklang mit den aufkommenden Initiativen für digitale Souveränität und wirtschaftliche Autonomie in Europa.

„Diese Initiative spiegelt unsere Konzentration auf den Aufbau regulierter Infrastrukturen in Ländern wider, die strukturelle Veränderungen zeigen“, so Hofsink. „Plattformen, die innerhalb dieser neuen Rahmenbedingungen arbeiten können und gleichzeitig die grenzübergreifende Interoperabilität aufrechterhalten, folgen der globalen Entwicklung des Zahlungsverkehrs.“