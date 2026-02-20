    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    World Liberty Financial plant die Tokenisierung von Trump International Hotel & Resort, Malediven, in Partnerschaft mit DarGlobal und Securitize

    PALM BEACH, Florida, 20. Februar 2026 /PRNewswire/ -- World Liberty Financial („WLFI") gab heute Pläne bekannt, Ansprüche auf Darlehenserträge im Zusammenhang mit Trump International Hotel & Resort, Malediven, in Partnerschaft mit Securitize, Inc., einer Plattform für die Tokenisierung realer Vermögenswerte, sowie DarGlobal PLC (LSE: DAR), einem internationalen Immobilienentwickler, zu tokenisieren.

    World Liberty Financial to Tokenize Trump International Hotel &Resort, Maldives, in Partnership with DarGlobal and Securitize

    Das Trump International Hotel & Resort, Malediven ist ein Vorzeige-Entwicklungsprojekt von DarGlobal fürs Gastgewerbe, das in Zusammenarbeit mit The Trump Organization realisiert wird und 2030 fertiggestellt werden soll. Das Resort wird ca. 100 Ultra-Luxusvillen am Strand und über dem Wasser umfassen.

    Das erste tokenisierte Angebot soll berechtigten akkreditierten Investoren Zugang zu Darlehensertragsströmen aus dem Entwicklungsprojekt geben und innerhalb eines regulierten Wertpapierrahmens eine feste Rendite bieten.

    „Wir haben World Liberty Financial aufgebaut, um dezentrale Finanzlösungen für die Welt zugänglich zu machen. Mit der heutigen Ankündigung erweitern wir diesen Zugang nun auf tokenisierte Immobilien", sagte Eric Trump, Mitgründer von World Liberty Financial. „Zum ersten Mal können berechtigte Teilnehmer Teil einer ikonischen Immobilie wie Trump International Hotel & Resort, Malediven, werden. Wir freuen uns auf künftige Vorhaben, während wir weitere erstklassige Vermögenswerte auf die Blockchain bringen." 

    „Immobilien zählen zu den Anlageklassen, die sich am schwierigsten effektiv tokenisieren lassen", sagte Carlos Domingo, Mitgründer und Geschäftsführer von Securitize. „Wir sind überzeugt, dass skalierbare Blockchain-Immobilienprodukte, die unter Berücksichtigung von Compliance, Governance und Marktstruktur ausgegeben werden, weltweit stark nachgefragt sein werden. Genau das soll diese Partnerschaft mit WLFI ermöglichen."

    „Dies ist ein Durchbruch für Immobilieninvestitionen", sagte Ziad El Chaar, Geschäftsführer von DarGlobal. „Gemeinsam überdenken wir die Art und Weise, wie qualifizierte Investoren Zugang zu hochwertigen Immobilien in der Entwicklungsphase erhalten, mit ihnen handeln und letztlich Liquidität aus Darlehenserträgen gewinnen können." 

    Die Token werden im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß Rule 506(c) der Regulation D nach dem Securities Act von 1933 in der jeweils geänderten Fassung angeboten und ausschließlich an verifizierte akkreditierte Investoren verkauft oder an Nicht-US-Personen im Rahmen von Offshore-Transaktionen gemäß Regulation S. Die Token werden nicht nach US-Bundes- oder einzelstaatlichem Wertpapierrecht registriert und unterliegen Übertragungsbeschränkungen.

    Das Angebot soll vorbehaltlich der geltenden Anforderungen auf unterstützten öffentlichen Blockchains ausgegeben werden.

    Haftungsausschluss

    Weder The Trump Organization noch ihre verbundenen Unternehmen geben die Token aus oder bewerben sie; zugehörige Unternehmen halten lediglich indirekte wirtschaftliche Interessen, und der Name Trump wird ausschließlich im Rahmen einer Lizenz ohne Befürwortung verwendet.

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2916645/Dar_Global.jpg

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/world-liberty-financial-plant-die-tokenisierung-von-trump-international-hotel--resort-malediven-in-partnerschaft-mit-darglobal-und-securitize-302693298.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    World Liberty Financial plant die Tokenisierung von Trump International Hotel & Resort, Malediven, in Partnerschaft mit DarGlobal und Securitize PALM BEACH, Florida, 20. Februar 2026 /PRNewswire/ - World Liberty Financial („WLFI") gab heute Pläne bekannt, Ansprüche auf Darlehenserträge im Zusammenhang mit Trump International Hotel & Resort, Malediven, in Partnerschaft mit Securitize, Inc., …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     