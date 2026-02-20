    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Varaha startet das Varaha Industrial Partners Program (VIPP) zur Ausweitung der industriellen Kohlenstoffentfernung durch Biokohle in der Elfenbeinküste

    GURUGRAM, Indien, 20. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Varaha startet das Varaha Industrial Partners Program (VIPP), eine globale Initiative, die es Biomasseverarbeitungsanlagen mit Zugang zu nachhaltigen Biomasse-Rohstoffen ermöglicht, mithilfe der digitalen MRV- und Kommerzialisierungsplattformen von Varaha hochintegrierte Kohlenstoffentfernungsgutschriften zu generieren. Als erste VIPP-Startpartnerschaft wird Varaha mit Revata Carbon und Valency International zusammenarbeiten, um ein industrielles Projekt zur Kohlenstoffentfernung durch Biokohle in der Elfenbeinküste zu entwickeln.

    Under construction biochar facility in Côte d’Ivoire

    Die Elfenbeinküste ist ein bedeutender Knotenpunkt in der globalen Cashew-Wirtschaft. Da die Cashew-Industrie kontinuierlich wächst, stellt die Verarbeitung von Nebenprodukten wie Cashew-Schalen eine ökologische Herausforderung dar. Diese Rückstände haben nur wenige praktikable oder hochwertige Verwendungszwecke und stellen stattdessen eine anhaltende Herausforderung für die Abfallwirtschaft und -entsorgung dar, wobei ein Großteil des Materials letztendlich verbrannt wird. Im Rahmen des VIPP-Projekts der Elfenbeinküste werden Cashewschalen durch kontrollierte Vergasung in hochwertige Biokohle umgewandelt. Die gewonnene Biokohle wird für geeignete Endverwendungen als Bodenverbesserungsmittel eingesetzt, wodurch die langfristige Kohlenstoffspeicherung unterstützt und die Bodenfruchtbarkeit für Landwirte verbessert wird.

    Im Rahmen des VIPP-Programms wird Varaha die Messung, Berichterstattung und Überprüfung (MRV) leiten und die Vermarktung von Emissionszertifikaten verwalten, einschließlich der Strukturierung und Durchführung von Verkäufen an Unternehmens- und institutionelle Käufer, wobei die Zertifikate in Zusammenarbeit mit Puro.earth gemäß dessen Biokohle-Methodik ausgestellt werden. Revata Carbon wird die Projektentwicklung und -umsetzung im Land leiten, das Rohstoff-Ökosystem aufbauen, lokale Interessengruppen koordinieren und die Umwandlung von Cashewschalen und anderen Rückständen in hochwertige Biokohle durch kontrollierte Vergasung durchführen. Valency International, ein von British International Investment (BII) unterstütztes globales Agrarunternehmen und bedeutender Cashew-Verarbeiter, wird Rohstoffe liefern und sein Know-how im Bereich Lieferketten einbringen, um das Projekt im Rahmen seiner Bemühungen zur Dekarbonisierung landwirtschaftlicher Wertschöpfungsketten und zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung und Beschäftigung durch gezielte Investitionen in Westafrika auszuweiten.

