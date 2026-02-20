    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mehrheit für faire Löhne bei öffentlichen Aufträgen - auch in der CDU

    Für Sie zusammengefasst
    • 59% wollen Aufträge nur an tarifzahlende Firma
    • Gesetz Bundesaufträge ab 50.000€ nur mit Tarif
    • DGB kritisiert Union Tarifbindung 49% statt80%
    Mehrheit für faire Löhne bei öffentlichen Aufträgen - auch in der CDU
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Öffentliche Aufträge sollen nach Meinung der Mehrheit der Beschäftigten in Deutschland nur noch an Unternehmen mit auskömmlichen Löhnen vergeben werden. Das ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage, mit der der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) seine Forderungen zum Thema Tarifbindung untermauern will. Kurz vor dem CDU-Parteitag in Stuttgart zeigt die Umfrage, dass auch 59 Prozent der Beschäftigten mit CDU-Parteibuch für so einen Weg sind.

    Gefragt wurde nach der Meinung zu dem Vorschlag, öffentliche Aufträge künftig nur noch an Unternehmen zu vergeben, "die keine niedrigen Löhne zahlen". Auch bei den Beschäftigten insgesamt sind 59 Prozent dafür. 13 Prozent finden diese Pläne schlecht, 28 Prozent weder gut noch schlecht. Die Ergebnisse liegen der Deutschen Presse-Agentur vor.

    Tarifbindung bedeutet, dass für ein Unternehmen ein Tarifvertrag gilt. Die Gewerkschaften verlangen seit langem gesetzliche Schritte für mehr Tarifverträge und Tarifbindung. Im Oktober wurde dazu ein Gesetzentwurf von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) im Bundestag erstmals beraten: Bei Aufträgen des Bundes ab 50.000 Euro Schwellenwert sollen Unternehmen ihre Beschäftigten künftig nach Tarif bezahlen müssen. Noch sind die abschließenden Beratungen nicht terminiert.

    DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell warf der Union vor, den Beschluss zu verzögern. "Sie ignoriert damit auch den Wunsch ihrer eigenen Anhängerschaft." Öffentliche Gelder dürften nicht länger Lohndumping fördern - gerade bei den geplanten Milliardeninvestitionen des Bundes in den kommenden Jahren. Derzeit arbeiten laut DGB noch 49 Prozent der Beschäftigten unter Branchen- oder Firmentarifverträgen. Der DGB wies darauf hin, dass nach EU-Vorgaben 80 Prozent erreicht werden sollen.

    Für die den Angaben nach repräsentative Umfrage hatte Forsa vom 6. bis 13. Februar 1.004 abhängig Beschäftigte befragt./bw/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Mehrheit für faire Löhne bei öffentlichen Aufträgen - auch in der CDU Öffentliche Aufträge sollen nach Meinung der Mehrheit der Beschäftigten in Deutschland nur noch an Unternehmen mit auskömmlichen Löhnen vergeben werden. Das ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage, mit der der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) seine …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     