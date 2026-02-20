Mehrheit für faire Löhne bei öffentlichen Aufträgen - auch in der CDU

BERLIN (dpa-AFX) - Öffentliche Aufträge sollen nach Meinung der Mehrheit der Beschäftigten in Deutschland nur noch an Unternehmen mit auskömmlichen Löhnen vergeben werden. Das ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage, mit der der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) seine Forderungen zum Thema Tarifbindung untermauern will. Kurz vor dem CDU-Parteitag in Stuttgart zeigt die Umfrage, dass auch 59 Prozent der Beschäftigten mit CDU-Parteibuch für so einen Weg sind.

Gefragt wurde nach der Meinung zu dem Vorschlag, öffentliche Aufträge künftig nur noch an Unternehmen zu vergeben, "die keine niedrigen Löhne zahlen". Auch bei den Beschäftigten insgesamt sind 59 Prozent dafür. 13 Prozent finden diese Pläne schlecht, 28 Prozent weder gut noch schlecht. Die Ergebnisse liegen der Deutschen Presse-Agentur vor.