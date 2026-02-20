    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nordkoreas Kim verbreitet bei seltenem Parteikongress Zuversicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Kongress start; Kim: Wirtschaft grundlegend ok
    • Rund 5.000 Kader; Kurs für Wirtschaft, Militär,
    • Enge Beziehungen zu China und Russland; Hilfe.
    Nordkoreas Kim verbreitet bei seltenem Parteikongress Zuversicht
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    PJÖNGJANG (dpa-AFX) - In Nordkorea hat der traditionell alle fünf Jahre stattfindende Kongress der regierenden Arbeiterpartei begonnen. In einer Eröffnungsrede äußerte sich Machthaber Kim Jong Un zuversichtlich über die Entwicklung des Landes, wie Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete. Während der letzten fünf Jahre habe die Volkswirtschaft Schwierigkeiten überwunden und sich "grundlegend verändert", sagte Kim demnach.

    Nordkoreas Staatsmedien zufolge nehmen rund 5.000 Parteikader an der Tagung teil. Dabei soll der künftige Kurs des Landes festgelegt werden - wirtschaftlich, militärisch und auch in Bezug auf die Außenpolitik.

    Unter anderem wird erwartet, dass Kim mögliche Hinweise zum Ausbau seines Atomwaffenprogramms geben könnte. Ebenso von Bedeutung ist, ob der Parteivorsitzende Dialogbereitschaft gegenüber US-Präsident Donald Trump sowie dem südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung signalisiert.

    Wegen seiner vergleichsweise engen Beziehungen zum mit Abstand wichtigsten Handelspartner China sowie zu Russland befindet sich das Land trotz internationaler Sanktionen im Vergleich mit den Vorjahren in einer komfortablen Situation.

    Mit Russland ist Nordkorea eine beispiellose Militärkooperation eingegangen. Der südkoreanische Geheimdienst schätzt, dass Nordkorea nicht nur große Mengen Munition und Artilleriegeschosse, sondern auch rund 15.000 Soldaten zur Unterstützung Russlands für den Angriffskrieg gegen die Ukraine entsandt hat. Im Gegenzug dürfte Nordkorea unter anderem wirtschaftliche Hilfen erhalten haben. Nordkorea zählt im internationalen Vergleich zu den ärmsten Ländern der Welt./fkr/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Nordkoreas Kim verbreitet bei seltenem Parteikongress Zuversicht In Nordkorea hat der traditionell alle fünf Jahre stattfindende Kongress der regierenden Arbeiterpartei begonnen. In einer Eröffnungsrede äußerte sich Machthaber Kim Jong Un zuversichtlich über die Entwicklung des Landes, wie Nordkoreas staatliche …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     