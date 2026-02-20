    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Züge zwischen Frankfurt und Darmstadt fallen aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Ab Fr. 20.2., 21:00: Gleiserneuerung Louisa...
    • RE60 bis 6.3.21:00 ausfallend; S6 und Busse...
    • Fernverkehr beeinträchtigt; Verbindungen prüfen.
    Züge zwischen Frankfurt und Darmstadt fallen aus
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bahnpendler zwischen Frankfurt und Darmstadt müssen ab diesem Freitagabend (20. Februar/21.00 Uhr) mit starken Einschränkungen im Regionalverkehr rechnen. Grund ist, dass unter anderem Weichen und Gleise im Knotenpunkt Frankfurt-Louisa zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und Neu-Isenburg erneuert werden, wie die Deutsche Bahn mitteilt.

    Einschränkungen gibt es auf folgenden Strecken:

    * Die Züge der Linie RE60 auf der Main-Neckar-Bahn zwischen den beiden Städten entfallen bis zum 6. März (21.00 Uhr) ganz.

    * Züge der Linie RB82 fahren nicht zwischen Frankfurt und Darmstadt-Nord.

    * Die RB61 fährt nicht zwischen Frankfurt Hauptbahnhof bzw. Neu-Isenburg und Dreieich-Buchschlag. Es fallen zudem einzelne Züge auf der Gesamtstrecke nach Dieburg aus.

    * Zugausfälle gibt es zudem auf den Linien RB67/68 auf dem Abschnitt Frankfurt Hauptbahnhof - Langen.

    Bahn: Reisende kommen mit S6 und Bussen weiter

    Die Bahn setzt Ersatzbusse ein. Zwischen Frankfurt und Darmstadt könnten Reisende die S-Bahn-Linie 6 nehmen, die wie üblich unterwegs sei.

    Auch der Fernverkehr ist betroffen. Züge werden umgeleitet, einige fallen aus. Betroffen ist der Abschnitt Mannheim/Heidelberg und Frankfurt/Darmstadt. Die Bahn empfiehlt, sich rechtzeitig über Verbindungen zu informieren./hus/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Züge zwischen Frankfurt und Darmstadt fallen aus Bahnpendler zwischen Frankfurt und Darmstadt müssen ab diesem Freitagabend (20. Februar/21.00 Uhr) mit starken Einschränkungen im Regionalverkehr rechnen. Grund ist, dass unter anderem Weichen und Gleise im Knotenpunkt Frankfurt-Louisa zwischen dem …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     