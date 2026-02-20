    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    1,9 Millionen Hochgebildete von Armut gefährdet

    Für Sie zusammengefasst
    • 1,9 Mio Hochgebildete armutsgefährdet, +350k!!
    • Mehr Akademiker: 21,04 Mio; Arbeitslos 3,3%!!!
    • Stärkere Armut bei niedrigem/mittl. Abschluss!
    1,9 Millionen Hochgebildete von Armut gefährdet
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - In Deutschland sind rund 1,9 Millionen Menschen mit hohem Bildungsabschluss von Armut gefährdet - gut 350.000 mehr als 2022. Dies geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamts hervor, die das Bündnis Sahra Wagenknecht abgefragt hat.

    Allerdings hatten 2025 auch gut 1,6 Millionen mehr Personen einen hohen Bildungsabschluss als 2022 - nämlich etwa 21,04 Millionen im Vergleich zu 19,41 Millionen. Gemeint sind etwa Abschlüsse an Hochschulen, Fachhochschulen oder Berufsakademien.

    Arbeitslosenquote gestiegen

    Das heißt, es machten weitere Menschen hohe Bildungsabschlüsse, doch fanden nicht alle gut bezahlte Jobs. Nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit ist auch die Arbeitslosenquote von Menschen mit akademischer Bildung seit 2022 von 2,2 auf 3,3 Prozent gestiegen.

    Doch ist die Gefahr, in Armut abzurutschen, bei Menschen mit niedrigem Bildungsabschluss deutlich höher. Von 14,34 Millionen Menschen in dieser Gruppe waren laut Statistischem Bundesamt 2025 knapp 4,14 Millionen armutsgefährdet. Auch bei Menschen mit mittlerem Abschluss ist die Armutsgefahr größer als bei Akademikern.

    "Abstieg und Armut"

    Nach offizieller Definition gilt als armutsgefährdet, wer weniger als 60 Prozent des sogenannten mittleren Einkommens hat. Die Schwelle lag 2025 für Alleinlebende bei 1.446 Euro im Monat.

    BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht wertete die steigende Zahl von armutsgefährdeten Menschen mit hohem Bildungsabschluss als Versagen der Regierung und Folge schlechter Wirtschaftspolitik. "Abstieg und Armut betreffen inzwischen alle Bildungsschichten", kommentierte Wagenknecht. "Friedrich Merz könnte zum Armutskanzler werden." Die Politik müsse die Wirtschaft in Gang bringen und Aufstieg durch Fleiß und Leistung ermöglichen./vsr/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    1,9 Millionen Hochgebildete von Armut gefährdet In Deutschland sind rund 1,9 Millionen Menschen mit hohem Bildungsabschluss von Armut gefährdet - gut 350.000 mehr als 2022. Dies geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamts hervor, die das Bündnis Sahra Wagenknecht abgefragt hat. Allerdings …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     