Habe als Präsident das Recht, Zölle zu verhängen

ROME (dpa-AFX) - Kurz vor einer möglichen Entscheidung des Obersten US-Gerichts über die Rechtmäßigkeit weitreichender Zölle hat US-Präsident Donald Trump diese erneut gerechtfertigt. "Die Formulierung ist eindeutig: Als Präsident habe ich das Recht dazu, Zölle aus Gründen der nationalen Sicherheit gegen Länder zu erheben, die uns jahrelang ausgebeutet haben", sagte er auf einer Veranstaltung in Rome im US-Bundesstaat Georgia.

Trump nutzte das Podium, um auf vermeintliche Handelsungleichgewichte hinzuweisen und vor Gefahren für die heimische Wirtschaft zu warnen, sollte er keine Zölle erheben dürfen. Seit Beginn seiner zweiten Amtszeit hat Trump Zölle gegen zahlreiche Länder verhängt. Experten gehen unterdessen davon aus, dass für Verbraucher die Preise steigen, da Unternehmen die Zölle mindestens teilweise an Konsumenten weiterreichen.