Merz stellt sich zur Wiederwahl als CDU-Chef

STUTTGART (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz stellt sich am Freitag beim Parteitag in Stuttgart zur Wiederwahl als CDU-Vorsitzender - erstmals als Regierungschef. Neu bestimmt werden auch die Führungsgremien der Partei. Die Delegierten stimmen außerdem über einen Leitantrag des Vorstands ab, mit dem die CDU für einen "neuen Aufschwung am Wohnungsmarkt" eintreten will.

Zum Auftakt des zweitägigen Kongresses wird auch die frühere Kanzlerin und Ex-Vorsitzende Angela Merkel als Ehrengast erwartet. Sie kommt erstmals nach dem Ende ihrer Regierungszeit wieder zu einem CDU-Bundesparteitag.